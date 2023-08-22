HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Akşener'in ısrarı sonuç verdi! Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş teklifi kabul etti

Akşener'in ısrarı sonuç verdi! Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş teklifi kabul etti

22.08.2023 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Meclis'in yeni döneminde görev almaya hazırlanıyor. Ayşe Ateş'in daha önce de teklif aldığı İYİ Parti'den gelen son teklifi kabul ettiği belirtildi.

Akşener'in ısrarı sonuç verdi! Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş teklifi kabul etti

Geçtiğimiz yıl 30 Aralık'ta eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da silahlı saldırıda öldürülmesi uzun süre konuşulmuş, seçim döneminde de tartışılmıştı. Seçim öncesi milletvekili adaylığı teklifini reddeden, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş İYİ Parti'de görev alacak.

AKŞENER'İN GİRİŞİMİ SONUÇ VERDİ

TBMM'nin 29. yasama döneminde görev alacak olan Ayşe Ateş, t24'in aktardığı bilgiye göre Akşener'den aldığı İyi Parti TBMM Grup Danışmanlığı teklifini kabul etti.

Ateş'in bu görevi kabul etmesinin siyasetle doğrudan alakalı olmayan bir konum olması olduğu ifade edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Bayraktar açıklamıştı! Şırnak'ın ardından bir ilde daha petrol heyecanıBakan Bayraktar açıklamıştı! Şırnak'ın ardından bir ilde daha petrol heyecanı
Beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi! 14 yaralıBeton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi! 14 yaralı
Bahçeşehir'de vale Ogün Tekin'i öldürmüşlerdi! İstanbul'da sıcak dakikalar, polise ateşle karşılık verdilerBahçeşehir'de vale Ogün Tekin'i öldürmüşlerdi! İstanbul'da sıcak dakikalar, polise ateşle karşılık verdiler
Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ Parti

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Türk sevgilisi tutuklandı! 50 yıldır ilk kez cinayet işlendi

Türk sevgilisi tutuklandı! 50 yıldır ilk kez cinayet işlendi

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Tuvalet ararken eşek arılarının hedefi oldu

Tuvalet ararken eşek arılarının hedefi oldu

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.