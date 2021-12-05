Akşener'in konuşması sonrası gergin anlar

Yavuz Selim Meydanı'nda halka seslenen Meral Akşener’i dinledikten sonra kendisine 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi öncesinde kullandığı "Başbakan olacağım" sözünü hatırlatıp “Ben 6 ay sonra başbakan olacağım dediniz” ifadesini kullanan Yusuf Yancı, Akşener'den “6 ay demedim. Kardeşim, yalan söylüyorsun” cevabını aldı.

PARTİLİLERİN TEPKİSİNE MARUZ KALDI

Sorusunu devam ettirmek isterken çevredeki partililerin önce sözlü tepkisine sonrasında da tartaklamasına maruz kalan evli ve 2 çocuk babası Yancı, yaşananlardan ve yalancılıkla suçlanmasından büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

"İDDİALAR KAYITLARDA MEVCUT"

Akşener’e “Siyasi kriz yokken niçin böyle söylediniz. Çünkü 6 ay sonra ola ola darbe girişimi oldu. Acaba siz darbecilerden başbakanlık görevinin tebligatını mı aldınız?" şeklinde soru sormayı sürdürmek isterken sözünün tamamlamasına izin verilmediğini anlatan Yancı, iddialarının kayıtlarda mevcut olduğunu öne sürdü.

Kaynak: İHA

