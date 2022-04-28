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Akşener'in sözlerine Bakan Kurum'dan yanıt: Bu da iftira

28.04.2022 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sözlerine yanıt verdi. Bakan Kurum, “İYİ Parti Genel Başkanı ‘TOKİ kimseye hesap vermiyor’ diyor. Bu da iftira. Sayıştay denetimine tabiiyiz, kamu ihale kanununa tabiyiz. Tüm ihalelerimizi kamuya açık ve şeffaf bir şekilde yapıyoruz” diye konuştu.

Akşener'in sözlerine Bakan Kurum'dan yanıt: Bu da iftira

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "TOKİ kimseye hesap vermiyor" söylemine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yanıt verdi. Akşener'in söylemini 'iftira' olarak nitelendiren Bakan Kurum "Sayıştay denetimine tabiiyiz, kamu ihale kanununa tabiyiz. Tüm ihalelerimizi kamuya açık ve şeffaf bir şekilde yapıyoruz” dedi.

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VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Bir dizi ziyaret çerçevesinde Muğla’ya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Urla Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. İftarda Urlalı vatandaşlar ile bir araya gelen Bakan Kurum, dualar eşliğinde açılan iftarın ardından kısa bir konuşma yaptı.

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"SİZİ NE RAHATSIZ EDİYOR?"

Konuşmasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'TOKİ kimseye hesap vermiyor' söylemini iftira olarak nitelendiren Bakan Kurum, şunları ifade etti:

“Biz sahada Genel Müdürlüklerimizle, İller Bankamızla özellikle de TOKİ’mizle milletimizin yaralarını bir an evvel sarmanın derdine düşerken, 7/24 çalışarak onlara yeni yuva yaparken, birileri de bu memleketin en büyük sosyal devlet uygulamasına dönüşen TOKİ’ye dair akla, izana ve ahlaka sığmayan bir tavırla iftira atmanın derdine düşüyor. Dün CHP zihniyeti Muğla’da yangınlar devam ederken proje açıklamamızı eleştirerek bizim hızımızı, vatandaşın yaralarını hızlıca sarmamızı akla hayale gelmeyecek bir şekilde engel olmaya çalıştı. Bugün de ortağı İYİ Parti Genel Başkanı kalkmış, TOKİ’ye iftiralar atıyor, on binlerce çalışanımızın hakkına giriyor. TOKİ sosyal devlet amacına uygun hareket etmiyormuş. Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, o günden bu güne tam 1 milyon 100 bin konut ürettik. Biz bir hedef koyduk ve bu ülkede ev sahibi olmayan dar gelirli hiç kimse kalmayacak dedik. Soruyorum kendisine. Bunu bugüne kadar başaran bir tane devlet veya uluslararası kuruluş gösterebilir misiniz? Gösteremezsiniz, çünkü yok. İYİ Parti Genel Başkanı ‘TOKİ kimseye hesap vermiyor’ diyor. Bu da iftira. Sayıştay denetimine tabiiyiz, kamu ihale kanununa tabiyiz. Tüm ihalelerimizi kamuya açık ve şeffaf bir şekilde yapıyoruz. Siz 1.1 milyon konutun yapılmasından mı rahatsız oldunuz? Sizi ne rahatsız ediyor, bunun bize ve millete cevabını verin. Siz isteseniz de istemeseniz de biz milletimize yeni yuvalar, sıcak yuvalar yapmaya devam edeceğiz. Siz ne kadar rahatsız olursanız olun, biz sellerde, yangınlarda afetler milletimizin yanında olmaya, onların yaralarını sarmaya devam edeceğiz."

Kaynak: İHA

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Meral Akşener Murat Kurum İYİ Parti

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