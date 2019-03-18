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Akşener İnegöl’de çağrıda bulundu

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2019 20:09 | Son Güncelleme

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener İnegöl’e geldi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener İnegöl’e geldi. İnegöl’de gündemle ilgili açıklama yapan Akşener, sağduyu çağrısı yaptı.

Seçim çalışmaları kapsamında Bursa’ya gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener inegöl’e geldi. Akşener burada yaptığı konuşmasında, "3600 dediler, ilk önce ben söylemiştim, polislerimiz için unuttular mı? Unuttular. 4,5 yıl boyunca seçim yok, haberiniz olsun. Bu 31 Mart tarihinde kulağını çektiğiniz takdirde, EYT’sini, çiftçisini, 3600’ü hatırlar. Ay çekirdeği ne oldu? Çin’den ithalat, sizinkiler gitti. Türkiye ihraç ediyor, ne oldu? 25 ilde 42 bin dönüm arazide patates yasakladı." dedi.

Akşener, konuşmasına şöyle devam etti: "Sizin dostluklarınızı, arkadaşlıklarınızı, akrabalıklarını hiç kimse bozmasın. 31 Mart akşamı sonuç ne olursa olsun. 1 Nisan’da yine aynı insanlarla camide saf tutup namaz kılacaksınız. 41 Yasin’lere, Cuma dualarına gideceksiniz. Aynı apartmanda kapı komşuluk yapacaksınız, bunlara uyup birbirinizi kırmayın. Bu bir yerel seçimdir. Bu yerel seçimin sonuçları elbette önce ülkemize, sonra Bursa’mıza daha sonrada İnegöl’ümüze hayırlı olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum."

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