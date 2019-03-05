Akşener, Isparta'da seçim koordinasyon merkezi açtı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Isparta'da partisinin seçim koordinasyon merkezini açtı.

Isparta Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yapan Akşener, merkezin önünde toplanan kalabalığa hitap ederek bu şehirde olmaktan duyduğu heyecanı dile getirdi. Akşener, şunları söyledi:

"(Isparta İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Gökmen Gökmenoğlu) Gökmen'i inşallah seçeceksiniz, öyle görünüyor. Kangal gibi ne yiyor ne de yediriyor adam. Haberiniz olsun. Ben tüm belediye başkan adaylarımız için diyorum ki, ortak veya değil, Huzurunuzda kayırmacılık yapmayacak söz mü diyorum 'söz' diye bağırttırıyorum ama burada onu söylemeye lüzum yok."

İYİ Parti'li ve CHP'li gençlere seslendiğini belirten Akşener, mutlaka sandığa gitmelerini istedi.

Akşener, buradaki programının ardından geçtiği Keçiborlu ilçesinde selamlaştığı vatanadaşlara helva pilav ikramında bulundu. Akşener, daha sonra kentten ayrıldı.

