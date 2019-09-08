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Akşener: İstanbul ve Ankara'ya kayyum atanması çılgınlığına Cumhurbaşkanı izin vermez

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 17:09 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Neye dayanarak İstanbul ve Ankara'ya kayyum atanacak?

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Neye dayanarak İstanbul ve Ankara'ya kayyum atanacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın böyle bir çılgınlığa müsaade edeceğini sanmıyorum. Vatandaş kendi iradesine ters düşülmesine karşı çıkıyor. En bariz örneği son İstanbul seçimleridir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'da 'Türk'ün ilk er meydanı' olarak adlandırılan ve bu yıl 667'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri için kente geldi. Partisinin il başkanlığını ziyaret eden Akşener, İl Başkanı Ahmet Aydın tarafından il binası girişinde karşılandı. Meral Akşener için il başkanlığı önüne Isparta Erenler Mehteran Takımı tarafından marşlar çalınırken, il teşkilatı tarafından da hediye yağmuruna tutuldu. Antalyaspor atkısı hediye edilen Akşener’e daha sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'nın tarihi mekanı Kaleiçi surları önünde çekilmiş fotoğrafının yer aldığı pano ve bir Döşemealtı halısı hediye edildi. Hediyeleri kabul eden Akşener, halıyı işaret ederek, "İnşallah dikkat çeker de herkes bu halıdan satın alır" dedi.

'KAYYUM' YANITI

Meral Akşener, il binasında gündemi de değerlendirdi. Akşener, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine kayyum atanacağıyla ilgili söylemleri nasıl değerlendirdiğine ilişkin soruya, "Sanmıyorum" karşılığını verdi. Terör iltisakı gerekçe gösterilerek Mardin, Diyarbakır ve Van belediyelerine kayyum atandığını hatırlatan Akşener, şöyle devam etti:

"Neye dayanarak İstanbul ve Ankara'ya kayyum atanacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın böyle bir çılgınlığa müsaade edeceğini sanmıyorum. Vatandaş kendi iradesine ters düşülmesine karşı çıkıyor. En bariz örneği son İstanbul seçimleridir. Sivil darbe yapılarak mazbatası elinden alındı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun. İstanbul seçmeni 'Benim irademe el koyamazsınız' dedi."

İmamoğlu'na oy vermeyen muhtemelen AK Parti seçmeni gitti oy verdi ve 800 bin farkla aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, böyle bir çılgınlığa müsaade etmez" diye konuştu.

FIRAT'IN DOĞUSUNDAKİ ORTAK DEVRİYEYİ DEĞERLENDİRDİ

Türkiye ve ABD'nin Suriye sınırında Fırat Nehri'nin doğusunda bugün karadan başlatılan ortak devriye göreviyle ilgili değerlendirmesi de sorulan Meral Akşener, "Çok fazla bilgim yok. Bir tarafta 'Ey Amerika', bir tarafta 'Canım Putin.' İki büyük devletin arasında hangi konumdayız onu da bilmiyorum. Ne Cumhurbaşkanı ne de başkası Fırat'ın doğusu, güvenli bölge ve İdlib konusunda en küçük bir bilgi verme zahmetinde bulunmuyor. Geçmişte bunlar yapılırdı. Çok derin bilgimiz yok. Dualarımız askerlerimizle birlikte. Türkiye'nin hayrına olan her türlü konuda elbette İYİ Parti Türk devletinin yanında olur. Ancak bilgilenmiş olsak çok daha farklı tutumumuz olur. Bunu da büyük bir ciddiyetsizlik olarak değerlendiriyorum" dedi.

Akşener, daha sonra basına kapalı il ve ilçe yöneticileriyle görüştü.

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