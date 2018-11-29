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Akşener, Kahraman'a hakaret davasında beraat etti

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 12:45 | Son Güncelleme

  İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada beraat etti.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada beraat etti.
Meral Akşener, İstanbul'da düzenlenen bir iftar programında sohbet sırasında kendisi için, "Şu Meral Kılıçdaroğlu mu?" ifadesini kullanan, dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a, sosyal medya hesabından 'Açık Mektup' başlığıyla cevap vermişti. Kahraman'ın avukatları Akşener'in yazıda kullandığı 'belam' ifadesi nedeniyle hakaret davası açmıştı.
AKŞENER, 'HER TÜRLÜ CEZAYA HAZIRIM' DEMİŞTİ
Ankara 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bir önceki duruşmasına katılan Akşener, "Suça konu edilen mektubu bizzat kendim yazdım. Müştekiyi uzun yıllardır tanırım. Bir iftar programında adım geçtiğinde 'Hı şu Meral Kılıçdaroğlu mu?' söylemine cevap mahiyetinde bir yazıydı. Bu beyefendi, bu isnadı kendisinin söylediğini söylemiş oldu, bu bir kadına en büyük hakarettir. Çünkü medeni yasayla kadınların soyadı değişir. Evli bir kadına başka bir siyasetçinin soyadı ile hitap etmiştir. Beyefendi bana FETÖ'cü demiştir. İspatlayamamıştır. Ama şunu dememiştir; 'Kardeşim ben sana Meral Kılıçdaroğlu demedim' diyememiştir. Oraya yazılan 'Belam' sözü de dini bir sözdür. Dini kullanarak yanlış yapmak anlamına gelir. Dini eğitim alanlar bilir. Bilerek yazdım. Münafık sözü burada yoktur. 'Belam'dan kasıt mahşerde görüşeceğiz anlamı taşır. 'Belam' sözü hakaret kastı içermez. Hukuken girmez, dinen tartışılır. Ben her türlü cezaya razıyım. Ben bunun bir suç olmadığını düşünüyorum" şeklinde ifade vermişti.
MAHKEME 'HAKARET YOK' DEDİ
Davanın bugün görülen karar duruşmasına, Akşener ve Kahraman katılmazken, taraf avukatları geldi. Akşener'in avukatı Meral Alemdar, daha önce yaptıkları savunmayı tekrar ettiklerini, müvekkilinin hakaret kastıyla sözleri sarf etmediğini belirterek, beraat kararı verilmesini istedi. Kahraman'ın avukatları ise Akşener'in cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, sözlerinde hakaret kastı olmadığı gerekçesiyle Akşener hakkında beraat kararı verdi.

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