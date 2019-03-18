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Akşener Karacabey’de konuştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2019 16:26 | Son Güncelleme

Yerel seçimlere kısa bir süre kala Karacabey’de vatandaşlarla buluşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu yerel bir seçim.

Yerel seçimlere kısa bir süre kala Karacabey’de vatandaşlarla buluşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu yerel bir seçim. Komşularınızla küsmüyorsunuz" dedi.
Akşener, Karacabey, Orhangazi, İznik, Yenişehir ve İnegöl ilçelerindeki mitinglere katılmak üzere Bursa’ya geldi. İlk olarak Karacabey’e geçen Akşener’e İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti İl Başkanı Yahya Bahadır, CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, CHP İl Başkanı Hüseyin Akkuş ve Millet İttifakı’nın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Bozbey eşlik etti. Karacabey’de Cumhuriyet Alanı’nda vatandaşlarla buluşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Cumhurbaşkanına bakarsak sanki Allah Allah nidalarıyla savaşa gidiyoruz. Komşularımız var. Aynı apartmanda yaşıyorsunuz. Aynı tarlanın sınırısınız. Esnaf olarak yan yanasınız. Bütün bunlar sizi birbirinizle düşman etmesin. Bu yerel bir seçim. Komşularınızla küsmüyorsunuz. Kadınlar 41 Yasinlere aynı arkadaşlarıyla beraber gidecekler. Cuma dualarına aynı arkadaşlarıyla gidecek” ifadelerini kullandı.
Ekonominin berbat olduğunu ileri süren Meral Akşener, “Ekonomi berbat, tarım berbat, sanayi berbat. İşsiz gençler ortada. Her ailede iki işsiz genç var. İl il, ilçe ilçe geziyorum. İnsanlar bana açım diye bağırıyor. Ekonomiyi konuşmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Meral Akşener’in CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey ve Karacabey Belediyesi Başkan Adayı Ayhan Tayfur’un el ele tutuşarak halkı selamlamasının ardından miting sona erdi.

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