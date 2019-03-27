HABER

Akşener: Kardeşlerimize PKK'lı damgasını vuruyorsan bu ülke batmış demektir

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 17:40 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, PKK ile bağlantılı olduğu iddiasıyla isimleri açıklanan İYİ Parti'li adaylarla ilgili olarak, "Eğer sen başka bir siyasi partiden aday gösterilmiş, oradan aday olmayı tercih etmiş kardeşlerimize 'PKK'lı' damgasını vuruyorsan, bu ülke batmış demektir" dedi.

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, PKK ile bağlantılı olduğu iddiasıyla isimleri açıklanan İYİ Parti'li adaylarla ilgili olarak, "Eğer sen başka bir siyasi partiden aday gösterilmiş, oradan aday olmayı tercih etmiş kardeşlerimize 'PKK'lı' damgasını vuruyorsan, bu ülke batmış demektir" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adapazarı Çark Caddesi'nde parti otobüsünden halka seslendi. Akşener, PKK ile bağlantılı olduğu iddiasıyla isimleri açıklanan İYİ Parti'li adaylarla ilgili olarak, "Türkiye için çok vahimdir, 29 belediye meclis üyesi adayımız tüm vatandaşlık numaralarıyla birlikte yayınlandı ve iftira atıldı. Bunların PKK'lı olduğuna dair. 29 arkadaşımızın 29'u da Süleyman Soylu'yu mahkemeye verdi. Ama çok vahim bir şey daha var, Ahlat'taki arkadaşımız bir şehit kardeşi. PKK ile mücadelede şehit olmuş bir ağabeyin erkek kardeşi. Ahlat'ta biz Cumhur İttifakı'nın adayını destekliyoruz, sayemizde kazanacak. Iğdır'da biz Milliyetçi Hareket Partisi'nin aday gösterdiği ve aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın adayı olan İsa Tezel'i destekliyoruz. Bizim oyumuzla Iğdır alınacak. Bundan hiç kimse bahsetmiyor. Buna karşılık iftiralar, hakaretler, yalanlar diz boyu" dedi. 'PKK'lı' denilen kişilerin ortak noktasının Kürt olmak olduğunu, AK Parti'nin yanında durmamaları nedeniyle vatan haini olarak gösterildiğini savunan Akşener, konuşmasına şöyle devam etti: "Şimdi gelelim bu 29 arkadaşımızın ortak noktasına. 'Meral Akşener'in PKK'lıları' denilen arkadaşlarımızın ortak noktası hepsinin Kürt olması. Demek ki AK Parti'nin yanında durmazsan vatan hainisin. Demek ki İYİ Parti'den aday olursan vatan hainisin. Bir çoğunun kökü burası. (Bozkurt işareti yaparak) 29 Kürt arkadaşımızın kökü de siyasi kökü de böyle (Bozkurt işareti yaparak). Ayıptır, günahtır. Eğer sen başka bir siyasi partiden aday gösterilmiş, oradan aday olmayı tercih etmiş kardeşlerimize 'PKK'lı' damgasını vuruyorsan, bu ülke batmış demektir. Bu Cumhurbaşkanının bugüne kadar pek çok şeyini hoşgördük ama bu davranışını hoş görmemiz mümkün değildir."

PARTNERÇocuklar Duymasın'daki sekreter Yasemin'e bir de şimdi bakın!Çocuklar Duymasın'daki sekreter Yasemin'e bir de şimdi bakın!
CHP'li Tekin, Simav'da hükümeti eleştirdiCHP'li Tekin, Simav'da hükümeti eleştirdi
"Bir kere olsun FETÖ'ye ve PKK'ya bir söz söylediğine şahit olmadık""Bir kere olsun FETÖ'ye ve PKK'ya bir söz söylediğine şahit olmadık"

En Çok Okunan Haberler

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

PKK'nın lider kadrosuna hava harekatı! Kritik isim vuruldu

PKK'nın lider kadrosuna hava harekatı! Kritik isim vuruldu

Cemil Ertem'den sosyal medyada 'dolar' açıklaması

Cemil Ertem'den sosyal medyada 'dolar' açıklaması

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Ayasofya açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilen mektubu paylaştı

Twitter'dan paylaştı! İşte o mektup

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.