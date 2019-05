Akşener: Katılmadığımız, devlet töreni değil iktidar partisinin şovuydu

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun'daki 19 Mayıs törenlerine katılmamasıyla ilgili, "Katılmadığımız tören, bir devlet töreni değil iktidar partisi ve ortağının şovuydu" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TBMM'de, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Samsun'da düzenlenen törenlere katılmadığını hatırlattı. Törene katılmama kararının ardından dedikodu başladığını kaydeden Akşener, "Katılmadığımız tören, bir devlet töreni değil iktidar partisi ve ortağının şovuydu. Türkiye Cumhuriyeti ibaresini devlet binalarından sökenlerin, o cumhuriyetin ilk adımındaki şovları tam bir riyadır. Zübeyde Hanım'ın, peygamber efendimizin adını verdiği Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini hastanelerden, stadyumlardan, havalimanlarından, çiftliklerden silenlerin; 23 Haziran'da ihtiyaç duydukları oylar yüzünden soluğu Samsun'da almaları, tam anlamıyla riyadır. Milli bir destanla ilgili şovu da riyayı da siyasi kurnazlığı da reddediyoruz. Milletimizin feraseti bize bunu emrediyordu, biz de gereğini yaptık. Var mı diyeceğiniz?" diye konuştu.

'6 MAYIS'TA MİLLET HACK'LENMİŞTİR'

İYİ Parti lideri Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararını unutmayacaklarını belirtti. YSK'ya yönelik eleştirilerde bulunan Akşener, şunları söyledi:

"Hiçbir yalan bu hakikati değiştiremez. Mesele apaçık ortadadır. 6 Mayıs, 28 Şubat'ın kopyasıdır. 6 Mayıs'ta, millet iradesi 'hack'lenmiştir. 'Milletin adamı' olarak yola çıkan zat, milletin kararını 'mundar' etmek istedi. Bunlardan her şey beklenir. Nitekim Karadeniz'in, Trabzon'un evlatlarına ettikleri lafı duyduk. AK Parti'li bir belediye başkanı, Ekrem İmamoğlu üzerinden Trabzonlulara 'Yunan' imasında bulundu. Kendisi de bir Karadenizli olan Sayın Erdoğan'dan hala ses yok. Gökyüzüne bakıp ıslık çalıyor. Madem Sayın Erdoğan susuyor, buradan ben hatırlatayım; Karadeniz, Türk'ün bayrağına bakıp çırpınandır. Karadeniz, 15'inde şehadete koşmuş 'İyi ki varsın' dediğimiz Eren Bülbül'dür. Karadeniz, Mustafa Kemal ve arkadaşlarını, Türk milletinin istiklal mücadelesini, Samsun'a taşıyandır."

'TÜRKİYE İYİ OLACAK'

İYİ Parti lideri Akşener, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimini anımsatarak, seçmenlere seslendi. 23 Haziran'da bir karar verileceğini belirten Akşener, şöyle konuştu:

"On binlerce kişi, belediyenin kasasından hiç çalışmadan maaş alsın mı, almasın mı? İstanbul adaletli yönetilsin mi yoksa yağmalansın mı? Hukuk ve demokrasi kazanacak. Huzur ve refah kazanacak. Şunu unutmayın; her şey iyi olursa her şey çok güzel olur. Söz veriyoruz, Türkiye iyi olacak. Her şey iyi, her şey çok güzel olacak."