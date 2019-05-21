HABER

Akşener: Katılmadığımız, devlet töreni değil iktidar partisinin şovuydu

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.05.2019 13:15 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun'daki 19 Mayıs törenlerine katılmamasıyla ilgili, "Katılmadığımız tören, bir devlet töreni değil iktidar partisi ve ortağının şovuydu" dedi.

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun'daki 19 Mayıs törenlerine katılmamasıyla ilgili, "Katılmadığımız tören, bir devlet töreni değil iktidar partisi ve ortağının şovuydu" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TBMM'de, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Samsun'da düzenlenen törenlere katılmadığını hatırlattı. Törene katılmama kararının ardından dedikodu başladığını kaydeden Akşener, "Katılmadığımız tören, bir devlet töreni değil iktidar partisi ve ortağının şovuydu. Türkiye Cumhuriyeti ibaresini devlet binalarından sökenlerin, o cumhuriyetin ilk adımındaki şovları tam bir riyadır. Zübeyde Hanım'ın, peygamber efendimizin adını verdiği Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini hastanelerden, stadyumlardan, havalimanlarından, çiftliklerden silenlerin; 23 Haziran'da ihtiyaç duydukları oylar yüzünden soluğu Samsun'da almaları, tam anlamıyla riyadır. Milli bir destanla ilgili şovu da riyayı da siyasi kurnazlığı da reddediyoruz. Milletimizin feraseti bize bunu emrediyordu, biz de gereğini yaptık. Var mı diyeceğiniz?" diye konuştu.
'6 MAYIS'TA MİLLET HACK'LENMİŞTİR'
İYİ Parti lideri Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararını unutmayacaklarını belirtti. YSK'ya yönelik eleştirilerde bulunan Akşener, şunları söyledi:
"Hiçbir yalan bu hakikati değiştiremez. Mesele apaçık ortadadır. 6 Mayıs, 28 Şubat'ın kopyasıdır. 6 Mayıs'ta, millet iradesi 'hack'lenmiştir. 'Milletin adamı' olarak yola çıkan zat, milletin kararını 'mundar' etmek istedi. Bunlardan her şey beklenir. Nitekim Karadeniz'in, Trabzon'un evlatlarına ettikleri lafı duyduk. AK Parti'li bir belediye başkanı, Ekrem İmamoğlu üzerinden Trabzonlulara 'Yunan' imasında bulundu. Kendisi de bir Karadenizli olan Sayın Erdoğan'dan hala ses yok. Gökyüzüne bakıp ıslık çalıyor. Madem Sayın Erdoğan susuyor, buradan ben hatırlatayım; Karadeniz, Türk'ün bayrağına bakıp çırpınandır. Karadeniz, 15'inde şehadete koşmuş 'İyi ki varsın' dediğimiz Eren Bülbül'dür. Karadeniz, Mustafa Kemal ve arkadaşlarını, Türk milletinin istiklal mücadelesini, Samsun'a taşıyandır."
'TÜRKİYE İYİ OLACAK'
İYİ Parti lideri Akşener, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimini anımsatarak, seçmenlere seslendi. 23 Haziran'da bir karar verileceğini belirten Akşener, şöyle konuştu:
"On binlerce kişi, belediyenin kasasından hiç çalışmadan maaş alsın mı, almasın mı? İstanbul adaletli yönetilsin mi yoksa yağmalansın mı? Hukuk ve demokrasi kazanacak. Huzur ve refah kazanacak. Şunu unutmayın; her şey iyi olursa her şey çok güzel olur. Söz veriyoruz, Türkiye iyi olacak. Her şey iyi, her şey çok güzel olacak."

PARTNERİstanbul'da mutlaka görmeniz gereken semtlerİstanbul'da mutlaka görmeniz gereken semtler
CHP'de kayyum şoku! O ilde...CHP'de kayyum şoku! O ilde...
CHP Ayvalık İlçe Başkanlığına kayyum atandıCHP Ayvalık İlçe Başkanlığına kayyum atandı

En Çok Okunan Haberler

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Tahammül edemem

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Tahammül edemem

Çukur'a bomba transfer! Akın Koçovalı sonunda ortaya çıktı!

Çukur'a bomba transfer! Akın Koçovalı sonunda ortaya çıktı!

Dolar alımında yeni dönem!

Dolar alımında yeni dönem!

Canlı yayında tartışma!

Canlı yayında tartışma!

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika çözüm süreci açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika çözüm süreci açıklaması

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

YSK'nın kararı sonrası AK Parti'den flaş açıklama

YSK'nın kararı sonrası AK Parti'den flaş açıklama

Diğer Haberler
Meral Akşener'den 'Trabzon-Yunan' tartışmalarıyla ilgili sert açıklama

Akşener'den 'Trabzon-Yunan' tartışmalarıyla ilgili sert açıklama

CHP Ayvalık İlçe Başkanlığına kayyum atandı

CHP'de kayyum şoku! O ilde...

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

Mehmet Ali Şahin'den Samsun yorumu: Keşke HDP’nin genel başkanı da olsaydı...

AK Partili isimden dikkat çeken açıklama!

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Tahammül edemem

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Tahammül edemem

Ahmet Hakan ve Ekrem İmamoğlu arasında Tevfik Göksu tartışması

Canlı yayında tartışma!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.