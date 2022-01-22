HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Akşener, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu görüşmesiyle ilgili Babacan'dan açıklama

Akşener, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu görüşmesiyle ilgili Babacan'dan açıklama

22.01.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kılıçdaroğlu, Akşener ve Ahmet Davutoğlu'nun Ankara'da yaptığı sürpriz görüşmenin yankıları sürerken, kulisleri de hareketlendirmişti. Sürpriz 3'lü görüşmeye ilişkin konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Siyasi partilerin kendi tercihleridir. İsteyen 2'li isteyen 3'lü, 4'lü, 5'li görüşür." değerlendirmesini yaptı.

Akşener, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu görüşmesiyle ilgili Babacan'dan açıklama

Geçtiğimiz hafta Ankara'daki sürpriz görüşmenin yankıları sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı 3'lü görüşme kulisleri hareketlendirmişti. Muhalefetin bu görüşmesine ilişkin birçok açıklama gelirken, DEVA Partisi lideri Babacan'da konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Meram ve Karatay kongreleri için Konya'yı ziyaret ettiklerini belirterek "Türkiye'de 973 ilçemizden 703'üne ilçe başkanı görevlendirmiş durumdayız. Bu 703 ülkeden 515'inde de kongre sürecini tamamladık. Yılbaşı itibarıyla üye sayımız 100 bini geçti." dedi.

Muhalefette 'Ahmet Davutoğlu' krizi! Kılıçdaroğlu ve Akşener'i arayıp sitem etmişti, Ankara'da sürpriz buluşmaMuhalefette 'Ahmet Davutoğlu' krizi! Kılıçdaroğlu ve Akşener'i arayıp sitem etmişti, Ankara'da sürpriz buluşma

Yaklaşık 20 alanda detaylı eylem planları hazırladıklarını anlatan Babacan, "Birkaç aya bütün eylem planlarımızı açıklayacağız. Atacağımız her adım için mutlaka bütçe hesap ediyoruz. Devlet bütçesine sığmayacağını düşündüğümüz bir çalışmaya girmiyoruz. Çalışmalarımız, bugüne kadar hiçbir siyasi partinin yapmadığı aynı zamanda devlet tarafından da hiç yapılmayan çalışmalar." ifadelerini kullandı.

asgdsfdj

Babacan, ülkenin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Şu andaki hükümetin, ülkeyi yöneten ortaklığın bir tarafında Sayın Erdoğan var, krizlerin ortağı, her krizde hükümetle ortak olan Bahçeli var, bir de 'Hükümetin rotasını biz çiziyoruz.' diyen Perinçek var. Dolayısıyla bu 3 yapılı ortaklığın artık ülkemizi yanlış bir yere doğru götürmeye başladığı ve hiçbir sorunu çözemediğini açık açık görüyoruz."

DEVA Partisi'nin herhangi bir ittifakta yer almadığına değinen Babacan, "İleride olabilecek ittifaklarla ilgili açıkladığımız tek bir karar var, 'Cumhur İttifakı tarafında asla yer almayız.' dedik. Seçime kadar mevcut ittifaklar nasıl şekillenir, yeni ittifak modelleri oluşabilir mi, bunlarla ilgili görüşmeler ve değerlendirmeler yapılabilir." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu'nun bir araya geldiği akşam yemeğine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Babacan, şunları kaydetti:

"Siyasi partilerin kendi tercihleridir. İsteyen 2'li isteyen 3'lü, 4'lü, 5'li görüşür. Ülkemizin yarınları adına iyi niyetli ve yapıcı her türlü çalışmayı, istişareyi memnuniyetle karşılarız. Biz zaten kendimiz her konuda yoğun bir şekilde çalışıyoruz."

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama
Adanalı çiftçiyi şoke eden olay: Uzaylılar gelmiş, dünyaya ait değilAdanalı çiftçiyi şoke eden olay: Uzaylılar gelmiş, dünyaya ait değil
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kamer Genç mesajıKemal Kılıçdaroğlu'ndan Kamer Genç mesajı
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Davutoğlu Ali Babacan Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener

En Çok Okunan Haberler

Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı!

Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı!

'Halama gidiyorum' deyip evden çıktı, ertesi gün cesedi bulundu

'Halama gidiyorum' deyip evden çıktı, ertesi gün cesedi bulundu

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Limitler yükseldi

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Limitler yükseldi

Emekli ve memurların beklediği haber! Resmen yürürlüğe girdi

Emekli ve memurların beklediği haber! Resmen yürürlüğe girdi

2. el otomobil satışıyla ilgili emsal karar!

2. el otomobil satışıyla ilgili emsal karar!

24 saat nöbet tutuluyor! Kilosu 500 liradan satılıyor, örtü altında saklıyorlar

24 saat nöbet tutuluyor! Kilosu 500 liradan satılıyor, örtü altında saklıyorlar

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başhekim sekreterinden skandal paylaşım! Görevden alındı

Başhekim sekreterinden skandal paylaşım! Görevden alındı

Tıraş işlerini evde şipşak halletmek isteyen erkekler...

Tıraş işlerini evde şipşak halletmek isteyen erkekler...

İmamoğlu'na yanıt: Önce elindeki işleri bitirsin, şov yapmasın

İmamoğlu'na yanıt: Önce elindeki işleri bitirsin, şov yapmasın

Bakan Koca duyurdu! Türkiye'de başlıyor, dünyada bir ilk olacak

Bakan Koca duyurdu! Türkiye'de başlıyor, dünyada bir ilk olacak

Hırsızı öldüren ev sahibi: Yatak odası kapısını açtığımda...

Hırsızı öldüren ev sahibi: Yatak odası kapısını açtığımda...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.