Akşener, Kocamustafapaşa'da kadınlarla yürüdü

İSTANBUL (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, siyaseti adaylar ve onların projeleri, çalışmaları üzerinden değerlendirmek gerektiğini belirterek, "Hangi adayın projelerine ikna olursanız, onu destekleyeceksiniz. Komşularınızla, arkadaşlarınızla, ailenizle düşman olmayın. Bu bir yerel seçimdir." dedi.

Akşener, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığınca Fatih Kocamustafapaşa Meydanı'nda düzenlenen 8 Mart Kadınlar Günü etkinliğinde, kadınlara hitap etti.

Partisinin Fatih Belediye Başkanı Adayı İlay Aksoy'u tanıtan Akşener, "Fatih'e kadın aday mı olur." diye eleştiri yapıldığını ifade ederek, kadın adayı benimsemeyeceğini söylemenin hem kadınlara hem de ilçedekilere hakaret anlamına geldiğini söyledi.

Akla gelen herkese "terörist" diyen bir dil kullanıldığını ileri süren Akşener, "Bu ayrıştırıcı dile son vereceksiniz. Siyaseti adaylar üzerinden onların projeleri çalışmaları üzerinden değerlendirin. Hangi adayın projelerine ikna olursanız, onu destekleyeceksiniz. Komşularınızla, arkadaşlarınızla, ailenizle düşman olmayın. Bu bir yerel seçimdir. Projelerin, adayların hizmet anlayışının yarıştığı bir yerel seçimdir. Bu işi din, iman boyutuna taşımanın, insanları birbirinin karşısına dikmenin en büyük beka sorunu olduğuna inanıyorum. Bunu elinizin tersiyle iteceksiniz." diye konuştu.