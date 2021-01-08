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Akşener: “Korktukları İçin Korkutmaya Çalışıyorlar”

08.01.2021 13:58 | Son Güncelleme:
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Akşener: “Korktukları İçin Korkutmaya Çalışıyorlar”

İyi Parti lideri Akşener, barolar, sosyal medya, sivil toplum gibi alanlardaki düzenlemeleri “Çok korktuğunuz zaman korkutursunuz” şeklinde yorumladı, Cumhur İttifakı için “Sandıkta şamar yiyecekler” öngörüsünde bulundu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP destekli AKP iktidarının barolar, sosyal medya, sivil toplum gibi alanlarda yaptığı son düzenlemeleri “Çok korktuğunuz zaman korkutursunuz. Türkiye böyle bir döneme girdi” şeklinde yorumlayarak, Cumhur İttifakı için “Sandıkta şamar yiyecekler” öngörüsünde bulundu.

Akşener, VOA Türkçe muhabirinin de yer aldığı bir grup kadın gazeteciyle Türkiye’nin 2021 yılındaki siyasi atmosferine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. TBMM’de 36 milletvekiliyle siyasi parti grubuna sahip, altıncı sıradaki İyi Parti penceresinden durumu anlatan Akşener, Cumhur İttifakı’nın aksine muhalefet olarak “duygusal olmayan, vatandaş talebine uygun işbirliği” yaptıklarını söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için “Racon kesiyor AKP’ye” diyen Akşener, İyi Parti ve CHP’nin Millet İttifakı içinse “Racon kesmiyoruz, küsmüyoruz” tanımını yaptı.

CHP’yle, 24 Haziran 2018’deki Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde ayrı ayrı adaylar göstermeleriyle ilgili olarak “ders çıkardık” ifadesini kullanan Akşener, o döneme ilişkin yaşadığı bir durumu da ilk kez açıkladı. Akşener, CHP’nin Muharrem İnce’yi aday gösterdiği 24 Haziran sürecinde seçime 15 gün kala kendisine Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi için telefonlar açıldığını söyledi.

Gelecek seçimler için Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında kimi aday gösterecekleri konusunda ise “seçim zamanı beklenmeli” görüşünü vurgulayan Akşener, İyi Parti olarak bu ay içerisinde “güçlendirilmiş parlamenter sistem” için hazırladıkları tasarıyı kamuoyuna açıklayacaklarını söyledi.

Meral Akşener, Türkiye’nin 2020 yılını barolar bölünmenin, sosyal medyada kontrolü arttırmanın ve sivil toplum örgütlerine kayyım atanmasının önünü açan yasal düzenlemelerle geride bırakmasını ve son olarak Boğaziçi Üniversitesi’ndeki gibi her türlü toplumsal protestoya sert müdahale edilmesini “korku iklimi” olarak değerlendirdi. Akşener, “Korku ilginç bir psikolojidir. Çok korktuğunuz zaman korkutursunuz. Türkiye böyle bir döneme girdi. Korkuluyor, onun için de korkutulmaya çalışılıyor. Ama benim sahada gördüğüm tüm bunlar istiap haddini dolduran şeyler. Bardağı taşırmaya dönük hareketler. Fakat bu bardak sandık dışında taşmayacak. Ülkede milletimizin, seçmenin en önemli özelliği demokrasiye, milli iradeye bakış açısı oyudur. Bu oya uzanan eli sandıkta kırıyor. Şekil bir A; İstanbul seçimi. 31 Mart’taki 13 bin farkı, 23 Haziran’da 805 bine çıkardı” diye konuştu. Akşener, devamında, “Bu ekonomik tabloda herkes patlamaya hazır halde. Anadolu’da feraset ve irfan devrede. Ama sandıkta gereğini yapacaklar. Düşündüğümüzden, anketlere yansıdığından çok daha sert biçimde vatandaştan şamar yiyecekler” görüşünü aktardı.

ABD’de Joe Biden’ın yönetime geçmesi bir etki yaratıyor mu?

Erdoğan’ın “reform yılı” ilan ettiği 2021’de ekonomide hukuk ve demokrasiyle ilgili olduğu için reform yapılmasını beklemediğini de açıklayan Akşener, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kendisiyle ilgili açtığı ‘FETÖ bağlantısı’ iddialı soruşturmada defalarca başvurusuna rağmen kendisinden ifade alınmamasıyla ilgili olarak da “Muhtemelen talimat bekleniyordur. Reform olunca...” esprisi de yaptı.

Akşener, ABD’de Joe Biden dönemine geçilecek olmasıyla Türkiye’de reform söylemi başlaması arasında bir ilişki olup-olmadığı konusunda, “Hepimizi, muhalefeti Biden’cı ilan ettiler. Sonra Erdoğan çıktı dedi ki, ‘Biden hasta zamanımda evime geldi.’ Hiç bizim evimize gelen bir Amerikalı yok” ifadesini kullandı. Akşener, “Suriye’de Irak’taki gibi, anayasal zemine oturtulmuş bir Kürt Bölgesi olabilir mi?’ sorusuna da “Biden’dan sonra olay oraya gidebilir. Hep beraber göreceğiz. Biden ile yakın ahbap olmak için bu adımlar atılabilir diye düşünmeliyiz” yanıtını verdi.

İyi Parti Lideri Akşener, VOA Türkçe muhabirinin de aralarında bulunduğu kadın gazeteciler tarafından yöneltilen soruları özetle şöyle yanıtladı:

“Cumhur İttifakı, Erdoğan karşısında kim cumhurbaşkanlığına aday gösterecek?”

Akşener

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