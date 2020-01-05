HABER
  4. Akşener: Libya konusunda 'meçhule hayır' dedik

Akşener: Libya konusunda 'meçhule hayır' dedik

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.01.2020 18:58 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Libya'ya asker gönderme tezkeresine 'hayır' oyu verirken, Suriye'de yaşananlardan yola çıktıklarını söyledi. Akşener, "Buradaki ders, deneyim Libya konusunda 'meçhule hayır' dememize sebep oldu.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Libya'ya asker gönderme tezkeresine 'hayır' oyu verirken, Suriye'de yaşananlardan yola çıktıklarını söyledi. Akşener, "Buradaki ders, deneyim Libya konusunda 'meçhule hayır' dememize sebep oldu. Ben 8 sene Meclis'i yönettim. İlk defa ucu açık, belirsiz ve tüm yetkilerin cumhurbaşkanına verildiği tezkere ile karşı karşıya kaldık" dedi.
İYİ Parti lideri Akşener, partisi tarafından düzenlenen 'Yerel Yönetimler Çalıştayı'na katıldı. Aralarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da olduğu belediye başkanlarına ve belediye meclis üyelerine hitap eden Akşener, kendisini 'Türk milliyetçisi' olarak tanımlamış siyasetçi olduğunu, cumhuriyet değerleriyle ve Atatürk ile barışık olmanın Türkiye için gerekli olduğuna inandığını söyledi.
'MANSUR YAVAŞ BİZİM PROJEMİZDİ'
Türk milliyetçiliği yolunun, en az 150 yıllık birikime sahip olduğunu kaydeden Akşener, "Ama biz bu ülkeyi somut olarak yönetecek bir projeyi hayata geçiremedik. Mansur Başkan siz bizlerin projesiydiniz. Biz başbuğumuzu cumhurbaşkanı, başbakan yapamadık. Şimdi diyorlar ya 'Mansur Yavaş'ın seçilmesine Meral Akşener sevindirik oldu'. Sevindirik oldum başkanım; çünkü ilk defa bir arkadaşımız somut olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı oldu. Elbette CHP'ye ve CHP Genel Başkanı'na da teşekkür borçluyum" diye konuştu.
'ESAD İLE GÖRÜŞMEYE HAZIRIM'
Meral Akşener, Libya tezkeresi öncesi partisinin başkanlık divanını iki kez topladıklarını ve partinin uzmanları ile bir araya gelip, çalıştıklarını kaydetti. Libya tezkeresine 'hayır' oyu verdiklerini hatırlatan Akşener, şöyle konuştu:
"Suriye deneyiminden sonra elimizse ne geçti? Kimine göre 40, kimine göre 50 milyar dolar harcama, 5 milyon Suriyeli sığınmacı, kapımızda 250 bin civarında İdlib'den gelen sığınmacı. Bir bakana sordum, 'Kaç kişi olur' dedim, '2 milyon kişi' dedi. 'Durdurabilir miyiz' dedim, 'Mümkün değil, kapıları tutamayız' dedi. Etti mi 7 milyon? ABD şirketleri Beşşar Esad ile anlaşma imzalıyor. Emperyalistler önce Suriye'yi yıktılar şimdi kendi şirketlerine 700-800 milyar dolarlık yatırım yapılacak. Türkiye bu işten çırak çıktı. Önerimiz nedir? Kardeşim hissiyatı, duygusallığı, siniri bir kenara bırak. Rasyonel, gerçekçi, sağduyulu ol. Esad ile barış. Sayın Erdoğan sinirini yenemiyorsan rasyonel olamıyorsan ben Suriye'ye gidip, Esad ile görüşmeye, bu problemi çözmeye hazırım. Türkiye'yi yeniden çırak çıkarmanın bir anlamı yok. Buradaki ders, buradaki deneyim, Libya konusunda 'meçhule hayır' dememize sebep oldu."
'UCU AÇIK, NET DEĞİL'
Akşener, 8 yıl Meclis'i yönettiğini kaydederek, "İlk defa ucu açık, belirsiz ve tüm yetkilerin cumhurbaşkanına verildiği bir tezkere ile karşı karşıya kaldık. Çerçevesi yok, net değil" dedi.
İYİ Parti lideri Akşener, son yapılan kamuoyu araştırmalarına da değinerek, iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme halkın yüzde 63’ünün destek verdiğini belirterek, "İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemin dönüşün yolu açıldı, bundan kaçış yok" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trump'tan İran'a yeni tehditTrump'tan İran'a yeni tehdit
Kıran: "Kadın elinin değdiği her yerde başarı vardır"Kıran: "Kadın elinin değdiği her yerde başarı vardır"
Irak meclisinde “ABD dışarı” sloganlarıIrak meclisinde “ABD dışarı” sloganları
1/

En Çok Okunan Haberler

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Bomba açıklama! 'Boşandık eve gidip...'

Bomba açıklama! 'Boşandık eve gidip...'

Sütyen paylaşımından sonra bir paylaşım daha

Sütyen paylaşımından sonra bir paylaşım daha

İran'dan Trump'a çağrı!

İran'dan Trump'a çağrı!

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: Savaş suçudur

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: Savaş suçudur

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

'Kanal Çanakkale' iddiası sosyal medyada olay oldu!

'Kanal Çanakkale' iddiası sosyal medyada olay oldu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Diğer Haberler
Erdoğan ve Ruhani görüşmesinde ne konuşuldu? Ankara'dan o iddiaya yalanlama

Ankara'dan 'Kasım Süleymani' iddiasına yalanlama

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

HDP önündeki eylemde bugün 125'inci gün

HDP önündeki eylemde bugün 125'inci gün

AK Parti Sözcüsü Çelik ve MSB'den 'şehit cenazesi' açıklaması

AK Parti ve MSB'den 'şehit cenazesi' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Irak cumhurbaşkanlarıyla görüştü

Erdoğan'dan peş peşe 'İran' telefonları!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü!

Ankara ile Moskova arasında kritik telefon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.