HABER

Akşener, Manisa’da seçmenleriyle buluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2019 13:30 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart Yerel Seçimleri çalışmaları kapsamında Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde seçmenleriyle buluştu.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün başlayan 2 günlük Manisa programı kapsamında Şehzadeler ilçesinde seçmenleriyle buluştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart Yerel Seçimleri çalışmaları kapsamında Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde seçmenleriyle buluştu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün başlayan 2 günlük Manisa programı kapsamında Şehzadeler ilçesinde seçmenleriyle buluştu. Manisa’da kaldığı otel önünde partilileri tarafından karşılanan Akşener, Karaköy Mahallesi üzerinden otobüslere gelerek kuyumcular çarşısı esnafını selamladı. Ardından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’na gelen Akşener otobüsünün önü partililer tarafından kesildi. Bir süre otobüsten partililerini selamlayan Akşener, daha sonra otobüsten inerek cadde üzerinde yürüdü. Lokma dağıtılan seçim çadırını ziyaret eden Akşener, seçmenlerden destek istedi. Seçim standındaki ziyaretin arından tekrar otobüse dönen Akşener, seçimde aday olan tüm belediye başkan adaylarına başarılar diledi. Belediye seçimleri nedeniyle kimsenin kimseyle kırgın olmamasını temenni eden Akşener, diğer ilçe programlarına devam etmek üzere Şehzadeler’den ayrıldı.

Akşener, Manisa’da seçmenleriyle buluştu

Akşener, Manisa’da seçmenleriyle buluştu

Akşener, Manisa’da seçmenleriyle buluştu

Akşener, Manisa’da seçmenleriyle buluştu

Akşener, Manisa’da seçmenleriyle buluştu

Akşener, Manisa’da seçmenleriyle buluştu

Akşener, Manisa’da seçmenleriyle buluştu

Akşener, Manisa’da seçmenleriyle buluştu

Akşener, Manisa’da seçmenleriyle buluştu

Akşener, Manisa’da seçmenleriyle buluştu

Akşener, Manisa’da seçmenleriyle buluştu

Akşener, Manisa’da seçmenleriyle buluştu

Akşener, Manisa’da seçmenleriyle buluştu

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Fenerbahçe'den transfer bombası

Fenerbahçe'den transfer bombası

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Diğer Haberler
Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: Mayıs ayında tamamlıyoruz

Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: Mayıs ayında tamamlıyoruz

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fazıl Say açıklaması

Canlı yayında açıkladı! 'Özel bir beste istedim'

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

CNN Türk'te Ekrem İmamoğlu'nun konuşması yarıda kesildi! Buket Aydın'dan açıklama geldi

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İYİ Parti’den Bahçeli'ye '5 harfliler' yanıtı

İYİ Parti’den Bahçeli'ye '5 harfliler' yanıtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.