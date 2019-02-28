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Akşener: Mersin'de kazanacak bir adayımız var

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 13:12 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ''Mersin'de yarıştan kopmuş değiliz.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ''Mersin'de yarıştan kopmuş değiliz. Size bir süprizimiz olacak. Bütün engelleri kırarak çok güçlü bir şekilde tekrar Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni yönetmek için talip olacağız. Adayımız var, kazanacak bir aday. Yeni bir isim; ama bildiğiniz bir isim" dedi.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Türk Metal Sendikası'nı ziyaret etti. Ziyarette basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Akşener, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde sandık seçmen sayısının yüzde 15'inden daha fazla oy pusulası basılması yönündeki kararını değerlendirdi. Akşener, "YSK'nın kararının bu şekilde çıkabileceğini, önceki itirazımıza 'red' geldiğinde anlamıştık. Ben YSK'nın bu toplantısının, Türkiye'deki hukuk ihlalleri açısından düzeltme, en azından itirazları ve kanaati ortadan kaldırmaya yönelik bir adım gibi görüp, tarafsızlık ilkesi içinde davranıp bir fırsat olarak değerlendireceğini düşünmüştüm; ama böyle olmadı. Dolayısıyla Türkiye'de uzun zamandır hukuk 'guguk' durumda. Ama ilginç olanı şu; bugün 28 Şubat. O devirlerde Sayın Erdoğan 'Güçlünün değil, haklının hukuku' derdi. Ama Allah'ın sopası yok işte, dünün mağdurları bugünün mağrurları pozisyonunda. Biz bu şartlara rağmen mücadele etmeye devam ediyoruz. Neticede bu şartlara rıza gösterip, gidip evimize yaşayabilirdik; ama bu mücadele sürmek durumunda. Türkiye'nin hukuk devleti olması, demokrasinin işlerliği için hukuk lazım ve buna bağlı olarak demokrasinin işlevsel hale gelmesi lazım" dedi.

'MERSİN'DE YENİ BİR ADAYLA SEÇİME GİRECEĞİZ'
Akşener, Mersin adayıyla ilgili olarak ise, ''Mersin'de yarıştan kopmuş değiliz. Size bir süprizimiz olacak. Bütün engellere rağmen, bütün engelleri kırarak, Mersin'de çok güçlü bir şekilde tekrar Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni yönetmek için talip olacağız. Adayımız var, kazanacak bir aday. Yeni bir isim; ama bildiğiniz bir isim. Çok mutluyum gördüğünüz gibi de. Güçlü bir aday. Kazandıktan sona belediyeyi yönetecek bir adayımız'' diye konuştu.

'KOCAMAZ'IN OĞLU ADAY OLMAYACAK'
Burhanettin Kocamaz'ın oğlunun aday olabileceği iddiaları ile ilgili olarak ise Akşener, şunları söyledi:
"Kocamaz'ın oğlu aday olmayacak. Burhanettin Bey'in oğlu, benim çok sevdiğim bir kardeşimiz. Burhanettin Bey kazanan adayın arkasında durup kulağına fısıldayacak bir pozisyonda değil. Ama ben, adayımız ve Burhabettin Bey kazanmak için çalışacağız. Bugün kimin olacağı belli olur. İyi olacak inşallah. Mersin'de 2 aday konusu bitti. Sizlerin de memnun olacağınız birisi, tanıyorsunuz. Çünkü sürekli bir engelle karşılaştığımız için müracatımız hallolsun, ondan sonra açıklayacağız.''

'İSTANBUL'U KAYBETTİLER'
Akşener, 31 Mart seçimlerinin sonuçlarına ilişkin değerlendirme yaparak, "Nasıl Ankara ve İstanbul 'Hayır' çıkarttıysa, üzgünüm yani bütün bu operasyonlarının arka planında o var ki; İstanbul'u kaybettiler. Bu gerilimin, bu hakaretlerin, bu küfre varan şeylerin arka planında bu asabiyet var. Dolayısıyla İstanbul'u kaybettiler. Ankara'yı da zaten Cumhur İttifakı'nın tabanı bir kanaat halinde 'Ankara kaybedildi' diyebiliyorlar. Bursa'yı kaybettiler, Antalya, Adana'yı da öyle. Mersin'i de bugün itibarıyla kaybedecekler. Balıkesir'de adayımız İsmail Bey önde. Denizli'de şu an kafa kafaya. Dolayısıyla AK Parti için kale kabul edilen birçok yer kaybedilmiş görülüyor. Bize düşen şimdi adaylarımızın, seçmenlerimizin bu tutumuna karşı sandıkları korumaktır. Oy pusula sayısını isterlerse 365 değil, 565 yapsınlar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü
-Meral Akşener'in açıklaması
Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

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