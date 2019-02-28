Akşener: Mersin'de kazanacak bir adayımız var

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ''Mersin'de yarıştan kopmuş değiliz. Size bir süprizimiz olacak. Bütün engelleri kırarak çok güçlü bir şekilde tekrar Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni yönetmek için talip olacağız. Adayımız var, kazanacak bir aday. Yeni bir isim; ama bildiğiniz bir isim" dedi.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Türk Metal Sendikası'nı ziyaret etti. Ziyarette basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Akşener, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde sandık seçmen sayısının yüzde 15'inden daha fazla oy pusulası basılması yönündeki kararını değerlendirdi. Akşener, "YSK'nın kararının bu şekilde çıkabileceğini, önceki itirazımıza 'red' geldiğinde anlamıştık. Ben YSK'nın bu toplantısının, Türkiye'deki hukuk ihlalleri açısından düzeltme, en azından itirazları ve kanaati ortadan kaldırmaya yönelik bir adım gibi görüp, tarafsızlık ilkesi içinde davranıp bir fırsat olarak değerlendireceğini düşünmüştüm; ama böyle olmadı. Dolayısıyla Türkiye'de uzun zamandır hukuk 'guguk' durumda. Ama ilginç olanı şu; bugün 28 Şubat. O devirlerde Sayın Erdoğan 'Güçlünün değil, haklının hukuku' derdi. Ama Allah'ın sopası yok işte, dünün mağdurları bugünün mağrurları pozisyonunda. Biz bu şartlara rağmen mücadele etmeye devam ediyoruz. Neticede bu şartlara rıza gösterip, gidip evimize yaşayabilirdik; ama bu mücadele sürmek durumunda. Türkiye'nin hukuk devleti olması, demokrasinin işlerliği için hukuk lazım ve buna bağlı olarak demokrasinin işlevsel hale gelmesi lazım" dedi.