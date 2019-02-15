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Akşener: "Muhalefet halkın avukatıdır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.02.2019 15:43 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Muhalefet halkın avukatıdır, milletin avukatıdır" dedi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin programı kapsamında Erdemli ilçesinde partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti.

Akşener: "Muhalefet halkın avukatıdır"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Muhalefet halkın avukatıdır, milletin avukatıdır" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin programı kapsamında Erdemli ilçesinde partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti. Yağmur altında kendisini bekleyen partililere hitap eden Akşener, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti’nin adayı Burhanettin Kocamaz ile İYİ Parti Erdemli Belediye Başkan adayı Serdar Arslan’a 31 Mart’taki yerel seçim için destek istedi.
Gerçekleştirdikleri ziyaretlerle esnafın ve vatandaşın dertlerini dinlediklerini belirten Akşener, "Vatandaşlarımızla dertleşiyoruz. Çünkü sizlerle dertleştiğimiz zaman meclis kürsüsünden, sizin dertlerini paylaşıyoruz. Çünkü bizim gözümüzde muhalefet halkın avukatıdır, milletin avukatıdır. Dertlerinizden bir tanesini söyleyeyim çiftçinin ve esnafın içinde bulunduğu şartlar. Girdilerin pahalılığı, mazotun pahalılığı, elektriğin pahalılığı, gübrenin pahalılığı. Sizin bana söyleyip, benimde kamuoyu ile paylaştığım dertler bir sorun olarak iktidarın karşısında" dedi.

"Devlet adamı" sözünü "devlet insanı" olarak düzeltti
Vatandaşın dertleriyle dertlenen belediye başkanı istediklerini dile getiren Akşener, "Sizden ricam, tecrübeli bir politikacı olarak sizden ricam. Tecrübeli bir devlet adamı olarak. Özür dilerim. Devlet insanı olarak, görüyor musunuz adamlar her tarafı sardı. Devlet insanı olarak size söylüyorum, birinci önceliğiniz size en iyi hizmeti yapan olacak. Çiftçinin, esnafın, öğrencinin, yaşlının, gencin, kadınların derdiyle dertlenen bir belediye başkanı seçeceksiniz" diye konuştu.
Akşener, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti’nin adayı Burhanettin Kocamaz ile İYİ Parti Erdemli Belediye Başkan adayı Serdar Arslan için partililerden destek istedi. Akşener, Erdemli programını esnaf gezisi ile tamamladı.

Akşener:

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