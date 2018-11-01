Akşener: O rektör keşke görevden alınsaydı

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir televizyon kanalında yayınlanan programda, "Cumhurbaşkanına itaat etmek farz" diyen, gelen tepkiler üzerine bugün görevinden istifa eden Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın için iktidar partisi mensuplarının ilk defa tavır koyduğunu belirterek, "Keşke görevden alınsaydı" dedi. İYİ Parti Lideri Meral Akşener, beraberindeki heyetle birlikte Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette ikili, gündeme dair karşılıklı görüş alışverişinde bulunduktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. TZOB Başkanı Bayraktar, ziyarette dolayı memnun olduklarını ifade ederek, "Tarım sektörünün muhalefet partilerimizin gündeminde olması, bizim için umut vericidir. Bunu çok önemsiyoruz. Gerçekten ciddi sorunlarımız var. Ben bu tavrın sektörün sorunlarına katkı sağlayacağı kanaatindeyim" dedi. '2.1 MİLYON HEKTAR ARAZİYİ SULAMAYA AÇMAMIZ LAZIM' Türkiye’de, 8,2 milyon hektar arazinin toplulaştırılması gerektiğini söyleyen Bayraktar, şöyle konuştu: "Miras hukuku değişti. Şu an parçalanmanın kısmen önüne geçildi, ancak toplulaştırılma çalışmalarına hız verilmesi gerekiyor. Bu sürekli gündemimizdedir. Ciddi bir sorunumuz da sulama yatırımlarını bitiremedik. 2,1 milyon hektar araziyi sulamaya açmamız lazım. İdari ve mali yönden güçlü olan örgütler piyasaya girdiğinde üreticimizin pazarlama sorunu hallolacaktır. Üretici 1 liraya sattığı malı, tüketici 5 liraya yemeyecektir. Sektörün hem yapısal sorunları, hem de ekonomik gelişmelere bağlı olarak ciddi bir maliyet problemi vardır. Gayri safi yurtiçi milli hasılanın yüzde 1’ini çiftçimize veremediğimiz taktirde bu sorunlarımız devam edecektir. Bunu hükümetimizde devamlı olarak talep ediyoruz." AKŞENER: İPİN UCU KAÇTI İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de ziyaret amaçlarının tarım sektörü ile ilgili bilgi almak olduğunu söyledi. Muhalefetin, halkın avukatı olmak zorunda olduğunu söyleyen Akşener, "Biz kendimizi öyle tanımlıyoruz. Bu tanımlamamızın çerçevesinde de Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nden başlayarak, bu anlamda olan STK’larımıza da görüşmelerde bulunacağız. Temel amacımız daha ayrıntılı bilgi almak ve daha doğru siyasi tavır ortaya koyabilmektir" dedi. Akşener, ‘Cumhurbaşkanı’na itaat etmek farz’ diyen gelen tepkiler üzerine de bugün görevinden istifa eden Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın için, şunları söyledi: "İlk defa ben iktidar partisinin mensuplarının ve yöneticilerinin bu rektör denilen arkadaşa bir tavır koyduğunu gördüm. Bunu da olumlu bir gelişme olarak görüyorum. İpin ucu kaçtı. Umarım bu rektör denilen kişinin bu eyleminin böyle bir istifa ile sonuçlanmasının neticesi Türkiye’de dinimizin bu manada içinin boşaltılması ve buna yönelik övgülerin sonu olur. Bu tür konuşanların bugüne kadar ayıplandığını bile görmedim. Keşke görevden alınsaydı." 2 ASKERİN KÖTÜ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE ŞEHİT OLMASI Tunceli’de 2 askerin donarak şehit olmasının hatırlatılması üzerine Akşener şunları söyledi: "Ben eski bir İçişleri Bakanı ve bir tarih hocası olarak söylüyorum. Henüz kış gelmemişken, henüz 3 metre kar yağmamışken Sarıkamış’ın tekrarıdır. 2 şehit olarak bakılmaması gerekir. Buna benzer konuların üstünün örtülmesi ve saklanması yanlış yapanların cüretkarlığını, küstahlığını arttırıyor. AK Parti başta olmak üzere, tüm siyasi partilerin bu konunun araştırılması yönünde ‘evet’ oyu versinler. Maalesef bu olmamıştır." ‘SİYASET BÖYLE YAPILMALIDIR’ Ekonomi ile ilgili daha önce tespit ettiklerini kamuoyu ile paylaştıklarını vurgulayan Akşener, "ÖTV’yi söyledik. Şimdi zammın peşine düşeceğiz. Memura, işçiye, emekliye, dul yetime, hakime, savcıya herkese böyle bir enflasyon var. faizler şu şekilde üretimin uzun bir zamandır durduğu Türkiye’de yapılan zamlar karşılığındaki insanımızı korunması için zam üzerinde düzenli duracağız. Şemsi Başkandan ve arkadaşlarından aldığımız bilgileri Meclis gündemine getireceğiz. ÖTV’nin indirilmesi, makam araçlarının kısıntıya gidilmesi bunları yerli araçlara döndürülmesi konusunda inşallah uygulanacağını ümit ettiğimiz bu kararları elbette memnuniyetle karşılıyoruz. Siyaset böyle yapılmalıdır."

