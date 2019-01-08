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Akşener: Önümüzdeki seçim beka meselesi değil

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.01.2019 12:05 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Önümüzdeki seçim, beka meselesi değildir.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Önümüzdeki seçim, beka meselesi değildir. Aziz milletim; sen insan sarrafısın, seçeceğin insanı iyi anlarsın. Şundan emin olun ki İYİ Parti, yalan söylemeyecek. 'Umut fakirin ekmeğidir' deyip, boş umutlar vermeyecek. Çalışacak; ama çaldırmayacak" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TBMM'de düzenlenen grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin politikalarını eleştiren Akşener, "'Yeni sistemde kriz olmayacak. Hiçbir şey aksamayacak. Türkiye uçacak' dediler. Bütün kararları bir kişinin aldığı, yargının tek bir beşere bağlandığı sistemi, Türkiye'nin bekası olarak anlattılar. Sonuç tam tersi oldu. İYİ Parti olarak haklı çıktık maalesef. Keşke haklı çıkmasaydık" diye konuştu.
'İYİ PARTİ, YALAN SÖYLEMEYECEK'
Türkiye'nin huzura ihtiyacı olduğunu kaydeden İYİ Parti lideri Akşener, şunları söyledi:
"Ülkenin yarısına düşman muamelesi yapıp, yeni huzursuzluklar üretmek, akıllı işi değildir. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun Türk milletinin her ferdini kardeş biliyor ve bağrımıza basıyoruz. Bir cahil size laf attığında 'Selam' deyip, geçin. Kimsenin onuruna, şerefine dokunacak tek bir söz etmeyin. Kardeşi kardeşe düşürmeye çalışanlar var. Bunların fitnelerine uyup, komşularınızla dostlarınızla akrabalarınızla tartışmayın. Önümüzdeki seçim bir beka meselesi değildir. Aziz milletim; sen insan sarrafısın, seçeceğin insanı iyi anlarsın. Şundan emin olun ki İYİ Parti, yalan söylemeyecek. 'Umut fakirin ekmeğidir' deyip, boş umutlar vermeyecek. Çalışacak; ama çaldırmayacak. Şehirlere ihanet etmeyecek; ranta, rüşvete, haram kazanca müsaade etmeyecek; torpile, kayırmaya, ihale fesatçılığına fırsat vermeyecek. İYİ Parti çalışkan olacak ve milletimize sözümüz budur."
'EKONOMİ YERİNDE BİLE SAYAMIYOR'
Hükümete yönelik eleştirilerini, açıklanan enflasyon rakamları üzerinden sürdüren Akşener, "İşsizlik rekor kırıyor. Ekonomimiz yerinde bile sayamıyor. Krizi durdurmak için ciddi bir tedbir de yok. Ekonomiyi yürüten damat efendiler, 'Atlattık' diyorlar; ama çarşıya, pazara çıktığımızda durum böyle değil. 16 yıl aradan sonra enflasyon yine yüzde 20'lerin üzerine çıktı. Krizi durdurmak için ne yazık ki bir önlem alınmadı. Emekliye bir huzur yok, çalışanlar mutsuz, esnaf siftahsız. Damat ekonomiden zerre kadar anlamıyor. O damat efendi gelsin de ekonomiyi milletten öğrensin. Milletin dengesi şaştı, çıksana sen bir pazara. Asgari ücretle geçinmeyi başar da seni görelim. Size AK Parti Genel Başkanı değil, Cumhurbaşkanı olarak sesleniyorum. Tüyü bitmemiş yetim hakkını yiyenlerden hesap sorun. 'Hırsızlık yapan kızım Fatma da olsa elini keserdim' diyen adaletin izinden gidin" diye konuştu.
6 İLİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINI AÇIKLADI
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, grup toplantısında, yerel seçim için 6 ilin belediye başkan adayını da açıkladı. Akşener, Ardahan adayının Mete Özdemir, Karaman adayının Zühtü Bahadır Bayraç, Bayburt adayının Yunus Özyıldırım, Kilis adayının Ahmet Nalçacıoğlu, Siirt adayının Ahmet Özgür, Düzce adayının ise Ömer Küçük olduğunu duyurdu.

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