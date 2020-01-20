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  4. Akşener, partililerden kapı kapı dolaşmalarını istedi

Akşener, partililerden kapı kapı dolaşmalarını istedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.01.2020 20:03 | Son Güncelleme

"Bugün İstanbul, Ankara, Antalya, Adana kazanılmışsa bunu siz sağladınız. Türkiye'yi gerçekten o sıkıntılı durumdan çıkardınız, nefes aldırdınız. Sizden gurur duyuyorum, siz de gurur duyun" - "Kongreler yapılacak, elbette farklı farklı adaylar çıkacak ama kim kazanırsa 'benimdir, bizimdir', kim kaybederse de 'benimdir, bizimdir' olacak"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iki günlük Antalya programı kapsamında 10 ilçeyi gezeceğini ve vatandaşları dinleyeceğini söyledi.

Akşener, Antalya'da partisinin Manavgat İlçe Teşkilatı'nda partililerle bir araya geldi. 31 Mart seçimlerinden sonra vatandaşları ziyaret etmeye başladığını dile getiren Akşener, İbrahim Sözen Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunarak, vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra Serik ilçesinde partililerle buluşan Akşener, burada yaptığı konuşmada, iki günlük Antalya programında 10 ilçeyi gezeceğini ve vatandaşları dinleyeceğini dile getirdi.

Haziran sonuna kadar Türkiye'yi dolaşacağını belirten Akşener, partililerden de çalmadık kapı, gidilmedik köy, sıkılmadık el bırakmamalarını istedi.

Partililer Akşener'e Serik Belediyespor forması, atkısı ve çilek hediye etti.

İlçe teşkilatı sonrası esnafı ziyaret eden Akşener, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Bir ayakkabı mağazasında ayakkabı deneyen bir müşteri, Akşener'in yakıştığını söylemesi üzerine ayakkabıyı satın aldı. Akşener, bir pidecide ise gazetecilere pide ikram etti.

- "Kongre sürecinde kazanan da kaybeden de bizimdir"

Akşener, Aksu ilçesinde de partililerle buluştu. Seçime girebilmek için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 milletvekili istediklerini anlatan Akşener, "Allah razı olsun, seçime girebilmemiz için geçici olarak milletvekillerini bizimle yan yana getirdi." dedi.

31 Mart seçimlerine de ittifakla gitmeye karar verdiklerini ve bu projeyi de CHP'ye götürdüklerini aktaran Akşener, şöyle konuştu:

"Bugün İstanbul, Ankara, Antalya, Adana kazanılmışsa bunu siz sağladınız. Türkiye'yi gerçekten o sıkıntılı durumdan çıkardınız, nefes aldırdınız. Sizden gurur duyuyorum, siz de gurur duyun. Türkiye'de yükselen korku duvarını siz yıktınız. Başka siyasi oluşumların önündeki araziyi temizlediniz, o korku duvarını yıktığınız için bu yerden başka arkadaşlar geçer oldu."

Yaptığı ziyaretlerde canlı bir teşkilat gördüğünü dile getiren Akşener, teşkilat üyelerinden ev ev, köy köy dolaşmalarını istedi.

Önce ailelerinden başlayarak, eşlerini, dostlarını partiye üye yapmaları gerektiğini vurgulayan Akşener, "Kongreler yapılacak, elbette farklı farklı adaylar çıkacak ama kim kazanırsa 'benimdir, bizimdir', kim kaybederse de 'benimdir, bizimdir' olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Akşener, şu anda Türkiye'nin gündeminde seçim gözükmediğini ancak Anadolu'yu ilçe ilçe dolaşacaklarını sözlerine ekledi.

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