Akşener, partililerle bayramlaştı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. İnşallah bayram, Türkiye'deki bu sıkıntıların sona ereceği bir sürecin başlangıcı olur." dedi.

Akşener, Kurban Bayramı dolayısıyla partisinin genel merkezinde partililerle bayramlaştı.

Bayramlaşma öncesi konuşan Akşener, "Öncelikle idrak ettiğimiz Kurban Bayramımızın hem hepimize hem İslam alemine hem Türk dünyasına hayırlara vesile olmasını diliyorum." temennisinde bulundu.

Akşener bayramların, küslüklerin ortadan kalktığı ve küslerin barıştığı bir zaman olduğunun altını çizerek, "Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. İnşallah bayram, Türkiye'deki bu sıkıntıların sona ereceği bir sürecin başlangıcı olur." diye konuştu.

Uzun yola çıkacak vatandaşlara da seslenen Akşener, herkesin trafik kurallarına uymasını istedi. Akşener, her bayram ve tatil dönemlerinde trafik kazalarının olduğunu ve bu durumun herkesi derinden üzdüğünü belirterek, "Araba kullananların çok dikkatli olmasını istiyorum. Çünkü, hepimizin canı yanıyor. Buna engel olunsun. Bayramın hem bizlere hem Türk dünyasına hem Avrupa Türklüğüne hem insanlık alemine hayırlara vesile olmasını, nefes almaya sebep olmasını diliyorum." dedi.

Akşener, konuşmasının ardından partililerle bayramlaştı, bayramını kutlayan çocuklarla da fotoğraf çektirdi.

