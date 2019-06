Akşener, partililerle bayramlaştı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Her ilçeye seçim günü 4 milletvekili düşecek. Her sandığın başında bir avukat arkadaşımız görevli olacak." dedi.

Akşener, Ramazan Bayramı dolayısıyla partisinin genel merkezinde partililerle bayramlaştı.

Bayramlaşma programında gazetecilere açıklamalarda bulunan Akşener, Ramazan Bayramı'nın Türk milletine bereket, hayır, barış, birlik ve beraberlik getirmesini diledi.

Akşener, 23 Haziran'da İstanbul'da seçimlerin tekrarlanacağını anımsatarak, "İstanbul'da yaptığımız çalışmalarda Sayın İmamoğlu, bu seçimi kazanacak gibi görünüyor. Dolayısıyla bir kafa karışıklığı yayılmaya çalışılıyor. Ona kimsenin itibar etmemesi lazım, sandıklara sahip çıkıldığı takdirde ki çıkacağız. Her ilçeye seçim günü 4 milletvekili düşecek. Her sandığın başında bir avukat arkadaşımız görevli olacak. Dolayısıyla milletimizin bu milli irade gaspına, milli irade hırsızlığına bir cevap vereceğini biliyoruz. Sayın İmamoğlu sadece Millet İttifakı'nın adayı iken şu anda 16 milyon İstanbullunun adayı olmuştur. Her şey iyi olacak, her şey iyi ve güzel olacak." ifadelerini kullandı.