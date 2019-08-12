Akşener, partililerle bayramlaştı

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, genel merkezde partililerle bayramlaştı.

İYİ Genel Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma törenine, Meral Akşener'in yanı sıra Genel Başkan Yardımcıları ve partililer katıldı. Akşener, "Kurban Bayramı hepimize mübarek olsun. Allah ibadetlerimizi makbul saysın. Hem dünyanın hem İslam aleminin zorlu sürecinde Allah hepimize birlik beraberlik nasip etsin. Gelecek sene de burada olmayı hepimize nasip etsin" dedi.

Akşener, daha sonra önce parti çalışanları, ardından da partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)

