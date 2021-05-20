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Akşener, Rize'deki protestoyu değerlendirdi: Ne Çayeli'ne ne İkizdere'ye yakıştı

20.05.2021 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize ziyareti sırasındaki protestoya ilişkin, "İki ilçedeki bütün vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlar da çok üzüldüler bu görüntüden. Ne Çayeli'ne ne İkizdere'ye yakıştı." dedi.

Akşener, Rize'deki protestoyu değerlendirdi: Ne Çayeli'ne ne İkizdere'ye yakıştı

Rize ziyaretinin ardından özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Akşener'i partililer çiçeklerle karşıladı.

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Akşener, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İkizdere ve Çayeli'nde çirkin görüntüleri ortaya koyanların provokatörler olduğunu ifade etti.

İstanbul ve Eskişehir'de ne konuştuysa Rize'de de aynı şeyleri söylediğini, esnaf ziyaretleri gerçekleştirdiğini anlatan Akşener, şunları kaydetti:

"İki ilçedeki bütün vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlar da çok üzüldüler bu görüntüden. Ne Çayeli'ne ne İkizdere'ye yakıştı. Biz partimizi, kendimizi övmek, propaganda yapmak için gitmemiştik. İkizdere'deki o taş ocağına karşı hakkını korumaya, sesini duyurmaya çalışan köylülerin durumunu görmek üzere gitmiştik. Sizlerin aracılığıyla kamuoyunda o sesi tekrar tekrar duyurmak amacıyla gitmiştik. Bütün bunların sonuçları olarak o çirkinlik, bu yapmaya çalıştığımız hak aramanın yanında durma eylemimizi örtemedi, örtemeyecek. Çirkinlik sahibini çirkinleştirir. Dolayısıyla herhangi bir sorun yok. Çok teşekkür ediyorum."

Akşener, kadınların, köylülerin hak aramasının üstünü örttürmeyeceklerini ve unutturmayacaklarını sözlerine ekledi. (AA)

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Rize Meral Akşener İYİ Parti

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