HABER

Akşener "sanık" sıfatıyla savunma yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 17:09 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a "yazılı iletiyle hakarette bulunduğu" gerekçesiyle açılan davanın görülmesine devam edildi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a "yazılı iletiyle hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle yargılandığı davada savunma yaptı.

Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Akşener ve avukatlarıyla müşteki İsmail Kahraman'ın avukatı katıldı.

Suçlamalara yönelik savunma yapan Akşener, "Suça konu edilen mektubu bizzat kendim yazdım. Kahraman'ı uzun yıllardır tanırım. Bir iftar yemeğinde adım geçtiğinde, 'Ha şu Meral Kılıçdaroğlu mu?' söylemine cevap mahiyetinde bir yazıdır. Bu bir kadına en büyük hakarettir. Çünkü medeni yasa ile kadınların soyadı değişir. Evli bir kadına başka bir siyasetçinin soyadı ile hitap edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kahraman'ın kendisine "FETÖ'cü" dediğini dile getiren Akşener, savunmasında şunları kaydetti:

"Beyefendi bana FETÖ'cü demiş ve ispatlayamamıştır. Ama şunu dememiştir, 'Kardeşim, ben sana Meral Kılıçdaroğlu demedim.' Ben hacıyım, 7 yaşından beri 5 vakit namaz kılarım. 'Belam' sözcüğünü bilerek yazdım. Bu davada 'münafık' tanımı yoktur, 'münafık' sözünü bana 'FETÖ'cü' dediği için bir mitingde söyledim. Belam sözü hukuki değil dini bir sözcüktür, dindarlar bilir. İsmail Kahraman dindar bir kişi olduğu için bundan rahatsız olmuştur. Bu sözcük dinen tartışılır ama hukuken hakaret içermediği için suç değildir."

Her türlü cezaya razı olduğunu belirten Akşener, "Eğer cezaya çarptırılacaksam hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ve kamuda gönüllü çalışmayı da kabul etmiyorum. Eğer Kahraman şikayetinden vazgeçerse kabul ederim." dedi.

Kahraman'ın avukatı Samet Can Olgaç ise, sanık Akşener'in savunmalarına katılmadıklarını beyan etti.

Olgaç, "İlk söylenen Meral Kılıçdaroğlu sözü, Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener'in aynı siyasi söylemde bulundukları için ifade edilmiştir. Bu konuyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ancak takipsizlikle sonuçlamıştır. Dolayısıyla bize göre atılı suç oluşmuştur. FETÖ ile ilgili beyanda ise sanığın bu söyleminden sonra gündeme gelen olaylardır ve bu davayla ilgisi bulunmamaktadır. Belam sözcüğünün toplumda anlamı bellidir. Sanığın cezalandırılmasını talep ederiz." diye konuştu.

Akşener'in avukatı Meral Alemdar ise müvekkilinin açıklamalarında hakaret içeren cümleler bulunmadığını ileri sürerek, "Müvekkilimizin savunmasına katılıyoruz. Kullanılan cümleler hakaret kastı ve tahrik taşıdığı için müvekkilim cevap verme gereği duymuştur ancak yüz yüze karşılaşmadıkları için basın yoluyla söylemiştir." dedi.

Beyanların ardından Hakim İsmail Kara, duruşmayı erteledi.

PARTNERGöğüsleriyle Hollywood’a damga vurduGöğüsleriyle Hollywood’a damga vurdu
Basın İlan Kurumu Darıca Tatil Köyü'nde hizmet durdurulduBasın İlan Kurumu Darıca Tatil Köyü'nde hizmet durduruldu
Olay Yeri İnceleme Ekipleri konsolosluk konutuna geldi (1)Olay Yeri İnceleme Ekipleri konsolosluk konutuna geldi (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesi İsmail Kahraman İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Meral Akşener

En Çok Okunan Haberler

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Fotoğraflar İstanbul'da çekildi! 16 bin kişilik eğitim

Fotoğraflar İstanbul'da çekildi! 16 bin kişilik eğitim

Ladik İlçe Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı Üsteğmen M.B gözaltına alındı

Ladik İlçe Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı Üsteğmen M.B gözaltına alındı

Caner Erkin Asena Atalay'a dava açıyor! Şoke eden iddia

Caner Erkin Asena Atalay'a dava açıyor! Şoke eden iddia

Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı

Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı

İlginizi Çekebilir

Binlerce Suriyeli yola çıktı! Eşyasını alan terk etti

Binlerce Suriyeli yola çıktı! Eşyasını alan terk etti

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

FETÖ davasında şok itiraflar! 4 futbolcunun ismini verdi

FETÖ davasında şok itiraflar! 4 futbolcunun ismini verdi

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında flaş gelişme: Başkonsolos Türkiye'yi terk etti!

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında flaş gelişme: Başkonsolos Türkiye'yi terk etti!

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son hava durumu tahminleri açıklandı! Meteoroloji'den son dakika toz taşınımı uyarısı!

Son hava durumu tahminleri açıklandı! Meteoroloji'den son dakika toz taşınımı uyarısı!

Simge Barankoğlu kimdir? Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu kaç yaşında, nereli? (Hayatı)

Simge Barankoğlu kimdir? Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu kaç yaşında, nereli? (Hayatı)

Türk inceleme heyeti Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na ait konuta ulaştı

Türk inceleme heyeti Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na ait konuta ulaştı

Simge Barankoğlu gözaltına alındı! 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla tanınıyordu...

Simge Barankoğlu gözaltına alındı! 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla tanınıyordu...

TSK açıkladı! Kuzey Irak'a hava harekatı: Çok sayıda terörist öldürüldü!

TSK açıkladı! Kuzey Irak'a hava harekatı: Çok sayıda terörist öldürüldü!

Rahip Brunson'un İzmir'de görev yaptığı kilise satıldı!

Rahip Brunson'un İzmir'de görev yaptığı kilise satıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.