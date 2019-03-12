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Akşener: Sanırsınız savaşa gidiyoruz (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2019 19:22 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE'DE ESNAF ZİYARETLERİNDE BULUNDU İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon mitinginin ardından geçtiği Gümüşhane’de, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Akşener: Sanırsınız savaşa gidiyoruz (2)

GÜMÜŞHANE'DE ESNAF ZİYARETLERİNDE BULUNDU
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon mitinginin ardından geçtiği Gümüşhane’de, esnaf ziyaretlerinde bulundu. Partisinin il başkanlığını ziyaret eden Akşener, Belediye Başkan adayı Mustafa Canlı'ya destek istedi. Akşener, "Gümüşhaneli hemşerilerimiz adaylara oy verirken hangisinin projeleri daha iyi, hangisi çok hizmet eder ve hangisi Gümüşhane’yi bir tık yukarı taşır ona bakmalı. Her şeyine kefil olduğum Mustafa Canlı’nın seçilmesi Gümüşhane’nin faydasına olacağını düşünüyorum" dedi.
Akşener, ziyaretin ardından karayolu ile Erzurum'a hareket etti.

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Akşener: Sanırsınız savaşa gidiyoruz (2)Akşener: Sanırsınız savaşa gidiyoruz (2)Akşener: Sanırsınız savaşa gidiyoruz (2)Akşener: Sanırsınız savaşa gidiyoruz (2)

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