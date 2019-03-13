Akşener: Sanırsınız savaşa gidiyoruz (2)

GÜMÜŞHANE'DE ESNAF ZİYARETLERİNDE BULUNDU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon mitinginin ardından geçtiği Gümüşhane’de, esnaf ziyaretlerinde bulundu. Partisinin il başkanlığını ziyaret eden Akşener, Belediye Başkan adayı Mustafa Canlı'ya destek istedi. Akşener, "Gümüşhaneli hemşerilerimiz adaylara oy verirken hangisinin projeleri daha iyi, hangisi çok hizmet eder ve hangisi Gümüşhane’yi bir tık yukarı taşır ona bakmalı. Her şeyine kefil olduğum Mustafa Canlı’nın seçilmesi Gümüşhane’nin faydasına olacağını düşünüyorum" dedi.

Akşener, ziyaretin ardından karayolu ile Erzurum'a hareket etti.

