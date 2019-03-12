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Akşener: Sanırsınız savaşa gidiyoruz (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2019 22:51 | Son Güncelleme

AKŞENER, ERZURUM'DA ÇAĞ KEBABI KESTİ Trabzon ve Gümüşhane gezisinin ardından akşam saatlerinde Erzurum'a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, merkez Aziziye ilçesinde partililer tarafından meşalelerle karşılandı.

Akşener: Sanırsınız savaşa gidiyoruz (3)

AKŞENER, ERZURUM'DA ÇAĞ KEBABI KESTİ
Trabzon ve Gümüşhane gezisinin ardından akşam saatlerinde Erzurum'a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, merkez Aziziye ilçesinde partililer tarafından meşalelerle karşılandı. Uzun konvoy eşliğinde Palandöken Kayak Merkezi'ndeki Sway otele geçen Akşener ve beraberindekiler burada bir süre dinlendikten sonra yemek için kent merkezine indi. Erzurum'un meşhur çağ kebabının başına geçen Akşener yanına Büyükşehir Belediye Başkanı Mahmut Uykusuz'u da alarak basın mensuplarına poz verdi.
Geceyi Erzurum'da geçirecek olan Akşener yarın sabah çeşitli açılış ve ziyaretlerde bulunacak.

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)-

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Akşener: Sanırsınız savaşa gidiyoruz (3)Akşener: Sanırsınız savaşa gidiyoruz (3)Akşener: Sanırsınız savaşa gidiyoruz (3)Akşener: Sanırsınız savaşa gidiyoruz (3)

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