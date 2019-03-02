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Akşener, Savaştepe ve İvrindi'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 17:09 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir'in Savaştepe ve İvrindi ilçelerinde seçmenle bir araya geldi.

Alper ÇOBANOĞLU-Fatih Emrah ERDOĞAN/SAVAŞTEPE/İVRİNDİ(Balıkesir), (DHA)-İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir'in Savaştepe ve İvrindi ilçelerinde seçmenle bir araya geldi.

Partisinin Balıkesir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen belediye başkan adayları tanıtım toplantısına katılmak için dün Balıkesir'e gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün ilk olarak Savaştepe ilçesine gitti. İlçe girişinde partililer tarafından konvoylarla karşılanan Akşener, İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İsmail Ok ve İYİ Parti Savaştepe Belediye Başkan adayı Osman Özgür Alaca ile birlikte esnafı ziyaret etti. Savaştepeliler tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Akşener, vatandaşların dertlerini dinledi.

'İYİ OLAN ADAY KAZANSIN'

Hürriyet Meydanı'nda halka seslenen Akşener, "Büyükşehir Belediye Başkan adayı İsmail Ok ve Savaştepe Belediye Başkan adayı Osman Özgür Alaca, Allah'ın izniyle belediye başkanı olacaklar. Savaştepe halkına göstermiş olduğu ilgi için teşekkür ediyorum. Savaştepe'de insanlar birbirinin kardeşi, iyi olan aday kazansın. Balıkesir'den Savaştepe'ye gelirken yolunuzu gördüm. Yolunuz çok kötü. Bu yolun yapılması için iki adaya da talimat veriyorum. Bu yolun bir an önce yapılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

'BEN GÖRÜYORUM Kİ BU KARARLILIK VAR'

Akşener, daha sonra İvrindi ilçesine geçti. Burada da bir konuşma yapan Meral Akşener, şunları söyledi:

"Kadınlarımız tencerelerini kaynatamıyorlar, onu konuşacağız. Bu belediye başkanları seçildikleri günden itibaren bu konuda neler yapacaklar, onu konuşacağız. Hayvancılık öldü bitti. Bir de diyorlar ki; Avrupa birincisiymişiz hayvancılıkta. Hadi oradan. Balıkesir, ilçeleriyle birlikte Türkiye’yi doyuran bir şehirdi. Sütünüzü doğru fiyata satabiliyor musunuz? Mazotunuzu alabiliyor musunuz? Peki hayvanınızın etini doğru dürüst değerlendirip, satabiliyor musunuz? Öyle olunca şimdi ne oldu? Çiftçi terörist oldu. Hayvan yetiştiricisi terörist oldu, sebze yetiştiricisi terörist oldu. Ama ben buradan şunu söylemek isterim; Gittiğiniz yol yol değil. Dün Balıkesir’de bir şehit babası ağlayarak, ‘Ben 75 yaşındayım, bir şehit babasıyım’ diyen bir ağabeyim, bana ağlayarak dedi ki; ‘Benim oğlum şehit, şehit. Ben Millet İttifakı'na yani İsmail Ok’un adaylığına oy vereceğim, terörist diyorlar bana. Ben terörist değilim. Aynını misliyle iade ediyorum’ dedi. Bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. Biz belediyeyi alırsak, Sayın Erdoğan çıkacak; ‘Ey aziz milletim. Verdiğiniz mesajı aldım’ diyecek. Dört yıl daha iş başında. Dolayısıyla iktidar değişmiyor. Ama dönecek gözlerinizin içine bakacak diyecek ki; ‘Hani esnaf arkadaşlarım, esnaf kardeşlerim müşteri veli nimet ya sinek avlıyorsunuz. 2010’dan itibaren seçmenin gözünün içine bakmaz oldular. Kibirden uçtular. Sonra bakacak gençlerin gözünün içine, kadınların, yaşlıların, köylünün, çiftçinin, esnafın gözünün içine bakacak sonra diyecek ki; ‘Mesajı aldım. Hemen kongre yapıyorum parti yönetimini değiştiriyorum. Beceriksiz bakanları değiştiriyorum. Damat gidecek ve ekonomik manada tarımın, sanayinin gerçek dertlerimizin üzerine bakışını, gözünü dikecek ve tedbir almaya çalışacak. Ama eğer kazanırlarsa şu olacak, 31 Mart akşamı diyecek ki; millet halinden memnun. Hadi iki fil gönderin. Nasrettin Hoca hikayesindeki gibi. 1 Nisan’dan itibaren zam yağmuruyla karşı karşıya kalacaksınız. Onun için iktidar değişikliği yok. AK Parti’ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Sayın Erdoğan tepede kalacak. Dört sene hizmet etmeye devam edecek. Ama hale yola koymanın yolu. Bu kulağı çekip kızartmaktan geçer. Ve ben görüyorum ki bu kararlılık var.”

Meral Akşener, İvrindi ilçesindeki temaslarının ardından Bigadiç ilçesine geçti.

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