Akşener, Savaştepe ve İvrindi'de

Alper ÇOBANOĞLU-Fatih Emrah ERDOĞAN/SAVAŞTEPE/İVRİNDİ(Balıkesir), (DHA)-İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir'in Savaştepe ve İvrindi ilçelerinde seçmenle bir araya geldi.

Partisinin Balıkesir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen belediye başkan adayları tanıtım toplantısına katılmak için dün Balıkesir'e gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün ilk olarak Savaştepe ilçesine gitti. İlçe girişinde partililer tarafından konvoylarla karşılanan Akşener, İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İsmail Ok ve İYİ Parti Savaştepe Belediye Başkan adayı Osman Özgür Alaca ile birlikte esnafı ziyaret etti. Savaştepeliler tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Akşener, vatandaşların dertlerini dinledi.

'İYİ OLAN ADAY KAZANSIN'

Hürriyet Meydanı'nda halka seslenen Akşener, "Büyükşehir Belediye Başkan adayı İsmail Ok ve Savaştepe Belediye Başkan adayı Osman Özgür Alaca, Allah'ın izniyle belediye başkanı olacaklar. Savaştepe halkına göstermiş olduğu ilgi için teşekkür ediyorum. Savaştepe'de insanlar birbirinin kardeşi, iyi olan aday kazansın. Balıkesir'den Savaştepe'ye gelirken yolunuzu gördüm. Yolunuz çok kötü. Bu yolun yapılması için iki adaya da talimat veriyorum. Bu yolun bir an önce yapılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.