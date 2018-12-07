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Akşener şehit binbaşının ailesini ziyaret etti (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.12.2018 18:47 | Son Güncelleme

'ERDOĞAN'I SEVENLER VE NEFRET EDENLER DİYE İKİYE AYRILMIŞ BİR TOPLUM' İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmit'te düğün salonunda partisinin Kocaeli'nin ilçelerinin belediye başkan adaylarının tanıtımına katıldı.

Akşener şehit binbaşının ailesini ziyaret etti (3)

'ERDOĞAN'I SEVENLER VE NEFRET EDENLER DİYE İKİYE AYRILMIŞ BİR TOPLUM'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmit'te düğün salonunda partisinin Kocaeli'nin ilçelerinin belediye başkan adaylarının tanıtımına katıldı. Akşener, toplumun 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sevenler ve ondan nefret edenler' olarak ikiye ayrıldığını savunarak, şunları söyledi:
"Bir insan AK Parti'yi beğenip içinde yer alıp ona oy verebilir hakkıdır, bir insan Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yer alabilir ona oy verebilir, taraf olabilir en önemli hakkıdır. Aynı şekilde Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinde yer alabilir, ona oy verebilir, İYİ Parti'nin içinde yer alır, ona oy verebilir diğer siyasi partilerimizin Saadet Partisi gibi, Demokrat Parti gibi siyasi partilerimizin içinde yer alıp onların adaylarına oy verebilir, o partiler için çalışabilir. Dün bu böyleydi, bugün siyasi bir kümelenme maalesef yok. Bugün sayın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ı sevenler ve ondan nefret edenler diye ikiye ayrılmış bir toplumla karşı karşıyayız. Nefret edenlerin bakış açısı ne olursa olsun 'Bu adam gitsin', sevenlerin bakış açısı da 'Türkiye nereye giderse gitsin yeter ki bu adam yerinde kalsın' diye şekillendi. Böyle bir yönetme biçimi olamaz, bu şekilde bir bakış açısıyla bir ülke yönetilemez ve her hatadan münezzeh bir yere siyasi bir insan konulamaz. Hiçbir insan mükemmel değildir, hiçbir insan hatadan, günahtan münezzeh değildir ve her insan hata yapar, hata yapmalıdır. Hata yaparsanız ders alır ona göre yürürsünüz."
'SANKİ SAVAŞA GİDİYORUZ'
İYİ Parti olarak bir çok kez haksızlıklara uğradıklarını ifade eden Akşener, şöyle konuştu:
"Şimdi mahalli seçimler var ama Cumhur İttifakı'nın büyük ve küçük ortağının diline baktığınız zaman 'Allah Allah' nidalarıyla sanki savaşa gidiyoruz. Mübarekler muhtar seçilecek, belediye meclis üyesi seçilecek, il genel meclis üyesi seçilecek, belde belediye başkanı seçilecek, il belediye başkanı seçilecek, büyükşehir belediye başkanı seçilecek. Her siyasi partiden aşağı yukarı 21 bin insanı seçilmek için gayret ettiği ve seçildikten sonra da o şehrin, o beldenin, o ilin, o mahallenin bütün insanlarına oy verenlerine, vermeyenlerine hizmet edecek başkanlar, muhtarlar, belediye meclis üyeleri olacak. Böyle bir dille insanları birbirinin karşısına diken bir dille belediye seçimlerinin, mahalli idareler seçimlerin sükunetle olması çok mümkün görünmüyor. Onun için biz İYİ Parti olarak, her adımında haksızlığa uğramış, her bir davranışında iftiraya uğramış insanların bulunduğu ve sonuçta 7'den 77'ye gerçekten cesur insanların bir araya geldiği bir siyasi organizasyon, bir siyasi hareket olarak kimseden korkmadığımızı ne haydutlardan korktuğumuzu, ne kabadayılardan korktuğumuzu herkese ispatlamış, Allah'tan başka, milletimizden başka korkmadığımızı ispatlamış insanlar olarak bu gidişatı doğru görmediğimizi ve pek çok haksızlığa uğramış olmamıza rağmen, pek çok iftiraya uğramış olmamıza rağmen bütün bunları bir kenara koyup bu seçimlerin suhuletle ve mümkünse bir düğün, bayram heyecanı içerisinde yapılması için elimizden gelen gayreti göstereceğimizi buradan sizlerle paylaşmak isterim."

FOTOĞRAFLI

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