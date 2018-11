Akşener: Sizin ittifakınız, Türk milletinin değil Andımız'a karşı olanların ittifakı (2) - Yeniden

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında konuştu. Hafta sonu 'Öğretmenler Günü'nü kutladıklarını hatırlatan Akşener, "Öğretmenlerimiz, ne yazık ki yıllardır mağdur ediliyorlar. Bugün Türkiye'deki her 4 öğretmenden 1'i, geçimini sağlamak için ek iş yapmak zorunda kalıyor. Hakları için adım attık, 'Öğretmenlerimize 3600 ek gösterge verelim' dedik. Seçimden önce söz verenler, talimatla el kaldırıp, reddettiler. Bu iktidarın eğitimden anladığı, ehliyet ve liyakat aramadan, yandaşını müdür yapmak. Okullar sadece seçim dönemi akıllarına geliyor. Sınıfları boşaltıp, çoluk çocuğu miting alanına taşıyorlar. Türkiye'de üniversite mezunu işsiz sayısı, 850 bini buldu. İşsizlerin yüzde 30'a yakını üniversite mezunu. Almanya'da bu oran yüzde 4. Türkiye'de yüzde 30, Almanya'da yüzde 4" diye konuştu.

'DENEME YANILMA YÖNTEMİYLE BİR NESLİ HARCADILAR' Eğitim sisteminin defalarca değiştirildiğini kaydeden Akşener, "Neredeyse her yıl sınavların adını ve şeklini değiştirdiler. İyi giden her şeyi bozdukları gibi iyi eğitim veren devlet okullarını da bozdular. Deneme yanılma yöntemiyle bir nesli harcadılar. Çocuklarımız, evlatlarımız umurlarında değil. Düşünün ki bu ülkede bakan, sınav sisteminin değiştiğini televizyondan duydu. Sayın Erdoğan, bir sabah uyandı ve 'Sınavları kaldırdım, bitti' dedi. Sonradan açığa çıktı ki bundan bakanın haberi yok. Bakın 'Milli Eğitim Bakanı' demedim özellikle 'bakan' dedim; çünkü bunların eğitimle de millilikle de ilgisi yok. 'Andımız'ın kaldırılmasını savunurken, düşmanın bile cesaret edemeyeceği ifadelerle Türklüğe saldıran bir kadronun nesine milli diyeceğim? Bu kafanın yönettiği okullarda, matematik ve fen bilimleri eğitiminin kalitesi tabi ki dünya sıralamasında ancak 104'üncü olur" dedi.

'HAYALLER 2071, GERÇEKLER 2002'

Türkiye'nin ekonomide hızla 2002 seviyesine döndüğünü savunan Akşener, şunları kaydetti:

"Anlaşılan o ki iktidar, başladığı noktada bırakmaya kararlı. 'Türkiye'yi uçuracağım' dedi, uçurdu da ama uçurumdan aşağı uçurdu. '2023' dedi, '2053' dedi, hızını alamayıp '2071' de dedi ama geldiğimiz yer, 2002 oldu. Gençlerin diliyle söylersek hayaller 2071, gerçekler 2002. Üstelik bu daha başlangıç. Bütün veriler gösteriyor ki 2019 çok daha ağır geçecek. Kemer sıkmayla yetinmeyecekler, milletin boğazını sıkacaklar. Doğal gaz ve elektrik zamları yetmedi şimdi de trafik cezaları ile bütçe tutturmaya çalışıyorlar. Her eve, her iş yerine trafik cezası yağıyor. 'Tekerin dönüyor' diye ceza yazmaya başladılar. Senin her icraatin ayrı bir ceza zaten. Köpründen geçen ceza yemiş kadar oluyor. Geçmeyenler ayrıca ceza ödüyor.

Millete ödettiğin cezalar yetmedi mi? İlla ceza keseceksen emniyet şeritlerini babasının malı gibi kullanan kodamanlarına ceza kes. Şehirdeki yaşamı durduran 150 araçlık konvoyuna ceza kes. Yeter, düşün milletin yakasından. Dönüp dönüp, 10 yıl önce yaptıklarını anlatıyor. Bugüne gel artık bugüne. Öyle şeyler anlatıyor ki sütten çıkmış ak kaşık mübarek. Kardeşim, her işi iyi ve doğru yaptıysan ülke şimdi niye bu halde? Hiç yanlış yapmadıysan ekonomi niye yerlerde? Her şey güllük gülistanlıksa niye bugünü değil de dünü anlatıyorsun? Saraydan bakınca mutlu ve müreffeh mi görünüyor Türkiye? Çizdiğin tozpembe tabloya inanıyorsan sana yazık. Gerçekleri seçime kadar çarpıtıp, zaman kazanmak istiyorsan millete yazık."