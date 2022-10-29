HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Akşener sosyal medyadan paylaştı! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı böyle kutladı

Akşener sosyal medyadan paylaştı! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı böyle kutladı

29.10.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video ile kutladı. Videoda Akşener, "Biz bu asırlık hikayeyi hep birlikte yazdık. Millet olarak uyanıp, istikbalimize sahip çıktık. Şartlar ne kadar zor olursa olsun, hür sesimiz daima mavi göklerde yankılanacak. Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacak." ifadelerini kullandı.

Akşener sosyal medyadan paylaştı! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı böyle kutladı

Akşener, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Hepimiz Aynı Yaştayız" başlığıyla hazırlanan bir videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"HÜR SESİMİZ DAİMA MAVİ GÖKLERDE YANKILANACAK"

Videoda, "Asırlık Pastane" adlı iş yerinde Cumhuriyet Bayramı kutlanırken, pastanede bulunanların Cumhuriyet sayesinde geldikleri yerlere vurgu yapılıyor.

Başlıksız-5

Akşener, videoda şu ifadeleri kullanıyor:

"Bugün Cumhuriyet gibi hayatların, doğum gününü kutluyoruz. Fırsatlarımızı eşitleyen, kimsesizlere kimse olan, nice başarıların yolunu açan o büyük hikayemizi kutluyoruz. Biz bu asırlık hikayeyi hep birlikte yazdık. Millet olarak uyanıp, istikbalimize sahip çıktık. Şartlar ne kadar zor olursa olsun, hür sesimiz daima mavi göklerde yankılanacak. Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacak."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok tartışılacak 'sandık' mesajı! Resmen ilan ettiÇok tartışılacak 'sandık' mesajı! Resmen ilan etti
Yerli otomobil Togg'un C-SUV modelinde renkler belli oldu! Türkiye'nin güzelliklerinden ilham aldıYerli otomobil Togg'un C-SUV modelinde renkler belli oldu! Türkiye'nin güzelliklerinden ilham aldı
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' programında anayasa vurgusu: İlk hedeflerimizden biriSON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' programında anayasa vurgusu: İlk hedeflerimizden biri
Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Meral Akşener

En Çok Okunan Haberler

EYT yasasına ‘deprem’ ayarı! Tarih değişiyor, kapsam genişliyor

EYT yasasına ‘deprem’ ayarı! Tarih değişiyor, kapsam genişliyor

Eşeğini denize soktu! Bin pişman oldu

Eşeğini denize soktu! Bin pişman oldu

Kocasıyla yengesini aynı arabada yakalayınca adeta çıldırdı

Kocasıyla yengesini aynı arabada yakalayınca adeta çıldırdı

''Galatasaray maçına gölge düştü'' Erman Toroğlu'nun yorumu taraftarları çıldırttı

''Galatasaray maçına gölge düştü'' Erman Toroğlu'nun yorumu taraftarları çıldırttı

186 milyon liralık mirasa ortak olan genç ilk kez konuştu

186 milyon liralık mirasa ortak olan genç ilk kez konuştu

Gece yarısı lüks araç galerisine milyonluk kurşun

Gece yarısı lüks araç galerisine milyonluk kurşun

İlginizi Çekebilir

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Egzama düşündüğünüz kadar kötü olmayabilir!

Egzama düşündüğünüz kadar kötü olmayabilir!

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.