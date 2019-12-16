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Akşener, "Suriyelilerin dönüşlerini sağlayacak üç aşamalı planı" açıkladı:

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.12.2019 19:10 | Son Güncelleme

"Hem geçici koruma altındaki Suriyeli misafirlerimizin mutluluğu hem de vatandaşlarımıza mutlu, huzurlu ve müreffeh bir gelecek sunmak için geri dönüş sürecinin acilen başlatılması gerekiyor"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Hem geçici koruma altındaki Suriyeli misafirlerimizin mutluluğu hem de vatandaşlarımıza mutlu, huzurlu ve müreffeh bir gelecek sunmak için geri dönüş sürecinin acilen başlatılması gerekiyor." dedi.

Akşener, partisinin Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlediği "Suriyeli Sığınmacıların Ülkelerine Dönüş Çalıştayı"nda, "Suriyelilerin evlerine geri dönüşlerini sağlayacak üç aşamalı planı" kamuoyuna açıkladı.

Planın ilk aşamasının kalıcı bir çözüm için bir hazırlık dönemi olduğunu belirten Akşener, açık kapı politikasının sonlandırılması ve ayrıca geçici koruma altındaki Suriyelilere vatandaşlık verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Suriyelilere ait ruhsatsız iş yerlerinin kapatılmasının önemini vurgulayan Akşener, "Haksız rekabeti önlemek için geçici koruma altındaki yabancı işletmecileri kapsayacak bir geçici mükellefiyet kanunu çıkartılarak çalışanlardan sigorta katkı payı alınıp, vergi kesintisi yapılacak." diye konuştu.

Türkiye geneli yapılacak denetimlerle kayıtsız olan Suriyelilerin tespit edilip sınır dışı edilmesi gerektiğini savunan Akşener, "Bayram ziyareti, ticaret veya çeşitli nedenlerle ülkelerine giden Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşlerine, mevcut kanunlara uygun olarak izin verilmeyecek. Suç işleyen Suriyeliler, yasalarımızın öngördüğü cezaları çektikten sonra, yine yasalarımız uyarınca sınır dışı edilecek ve Türkiye'ye tekrar kabul edilmeyecek." değerlendirmesini yaptı.

Planın ikinci aşamasının "eve dönüş" süreci olduğunu belirten Akşener, "Şam hükümeti ile ortaklaşa kurulacak bir komisyon aracılığıyla, Suriyelilerin Türkiye'ye göç etmeden önce yaşadıkları evlerine, köy, kasaba veya şehirlere geri dönmeleri için uygun şartlar oluşturulacak." şeklinde konuştu.

Akşener, planın üçüncü aşamasının ise Suriyelilerin geri dönüşünün kalıcı ve sürdürülebilir bir içeriğe sahip olmasıyla gerçekleştirilebileceğini vurguladı.

Geri dönüş sürecinde belediyeler bünyesinde birimler oluşturacaklarını aktaran Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Belediyelere yapılacak geri dönüş başvuruları üzerine yolculuk işlemlerinin tarif edileceği bir süreç çalışması başlatılacak.
Sürecin sağlıklı işletilebilmesi amacıyla belediyelerce ilgili birimlere ihtiyaç duyulacak sayıda personel görevlendirmesi yapılacak.
Merkezi olarak hazırlanacak 'Geri Dönüş Eylem Planında' belirlenecek önlemlerin eksiksiz uygulanması ve uygulamaların düzenli bir biçimde denetlenmesi sağlanacak. Bu sayede hem geçici koruma altındaki Suriyeli misafirlerimizin mutluluğu hem de vatandaşlarımıza mutlu, huzurlu ve müreffeh bir gelecek sunmak için geri dönüş sürecinin acilen başlatılması gerekiyor."

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