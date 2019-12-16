Akşener, "Suriyelilerin dönüşlerini sağlayacak üç aşamalı planı" açıkladı:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Hem geçici koruma altındaki Suriyeli misafirlerimizin mutluluğu hem de vatandaşlarımıza mutlu, huzurlu ve müreffeh bir gelecek sunmak için geri dönüş sürecinin acilen başlatılması gerekiyor." dedi.

Akşener, partisinin Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlediği "Suriyeli Sığınmacıların Ülkelerine Dönüş Çalıştayı"nda, "Suriyelilerin evlerine geri dönüşlerini sağlayacak üç aşamalı planı" kamuoyuna açıkladı.

Planın ilk aşamasının kalıcı bir çözüm için bir hazırlık dönemi olduğunu belirten Akşener, açık kapı politikasının sonlandırılması ve ayrıca geçici koruma altındaki Suriyelilere vatandaşlık verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Suriyelilere ait ruhsatsız iş yerlerinin kapatılmasının önemini vurgulayan Akşener, "Haksız rekabeti önlemek için geçici koruma altındaki yabancı işletmecileri kapsayacak bir geçici mükellefiyet kanunu çıkartılarak çalışanlardan sigorta katkı payı alınıp, vergi kesintisi yapılacak." diye konuştu.