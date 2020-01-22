Akşener: ‘Tek Adam Rejimi Tutmadı Erdoğan Eski Sisteme Dönecek’

İyi Parti Lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mevcut sistemdeki tıkanmayı gördüğünü ve bu nedenle değişikliğe kapı açacağını savundu. Akşener, Ankara’da aralarında VOA Türkçe’nin de bulunduğu basın kuruluşları temsilcileriyle yaptığı sohbet toplantısında, İyi Parti’nin ve “Millet İttifakı” ortağı CHP’nin en başından beri getirdiği “parlamenter sisteme geri dönüş” konusunda Erdoğan’ın bizzat rol oynayacağını söyledi. Akşener, eğer parlamenter sisteme geri dönüş söz konusu olmazsa ve mevcut sistemde seçime gidilmesi durumunda muhalefet cephesindeki ittifak ve işbirliği açısından cumhurbaşkanı adayı olmayabileceğini de söyledi. “Millet İttifakı Katolik nikahı değil” Akşener, erken seçim ve yeni ittifaklar kurulması noktasında “Demirel’in sözüyle doğmamış bebeğe don biçmek doğru değil. Cumhur İttifakından AK Parti ile MHP’nin ittifakı olarak görüyorduk ama anlıyoruz ki Vatan Partisi de var. 3 siyasi grubun yer aldığı bir ittifak. Millet ittifakı bir güç birliği, işbirliği. Bir Katolik nikahı değil. Daha rasyonel, Türkiye’nin taleplerine uygun ve başarı odaklı bir ittifak, iş birliği. Özellikle 31 Mart’tan sonra seçmene baktığınızda bu ittifakı, işbirliğini devam ettirmek konusunda bir irade var. Ama ben iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme Sayın Erdoğan'ın geçeceğini düşünüyorum” ifadesini kullandı. Bu sözler, Akşener’in parlamenter sisteme geri dönüş için Erdoğan’ın adım atması durumunda İyi Parti’nin AKP’yle ittifaka yeşil ışık yakabileceği olarak yorumlandı.

“Birinin kafasına taş düşse Erdoğan’dan biliniyor” Erdoğan’ın parlamenter sisteme ne zaman geçişi kararı alacağını bilemediğini ancak mevcut siyasi gelişmeleri öyle okuduğunu söyleyen Akşener, özetle “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi keşke çalışsaydı. Tutmadı. Şimdi 7'den 77'ye Türkiye'de ne olsa, herkes Sayın Erdoğan'dan biliyor. Birinin kafasına taş düşse Erdoğan’dan biliniyor. Tek adam rejimi bizi bu noktaya getirdi. Batılılar diyor ki ‘algı gerçekliktir’. İnsanlar artık nefes alamıyor. Kısa, öz, sivil yeni bir Anayasa ile iyileştirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ben iyileştirilmiş güçlendirilmiş parlamenter sisteme bizi Sayın Erdoğan'ın geçireceğini düşünüyorum. Saray, Erdoğan'ı kapattı, steril hale getirdi. Çünkü Saray öyle bir şeydir ki, kendine ait bürokrasi, kültür, hayat tarzı yaratır. Tabiri caiz ise bir paralel evren yaratır, koparsınız. Dünyanın bütün saray sistemi içindeki tüm siyasi hikayeleri böyledir. Saray bir evren yarattı. Uzun zamandır Sayın Erdoğan’ın vatandaş ile hasbihal ettiğini gördünüz mü? Saray’a girdiğinden beri. Vatandaşın nabzını bilen tanıyan onunla yaşayan bir kişilik olmasına rağmen koptu gitti. Dolayısıyla bu alan kendisinin 2023 ya da daha önce yapılacaksa seçilmesinin önüne geçer. Pek çok etken vardır ama ana konu bu. Ben Sayın Erdoğan'ın kendisi için sağduyusunun galip geleceğine inanıyorum.”

“Muhalefet ittifakında aday olmayabilirim” İyi Parti Genel Başkanı Akşener, ancak parlamenter sisteme geçiş olmazsa AKP karşısında muhalefet cephesi olarak ittifak kurulabileceğini ve 31 Mart sonrasında özellikle CHP’yle kurdukları “Millet İttifakı”na gösterilen seçmen desteği nedeniyle Cumhurbaşkanlığı için bu sefer ortak aday çıkarabileceği sinyalini verdi. Akşener, “Benim kişisel olarak inatlaşmak gibi bir huyum yok. Referandumdan başlayan süreçten itibaren kendimi bu millete borcunu ödeyen bir insan olarak konumlandırdım, öyle görüyorum. 31 Mart teklifi bizim. Bilim insanıyım. Asla genelleme yapmıyorum veri üzerinden gidiyorum. İnatla, ben ben deme gibi bir yönüm yok. Bu milletin, hepimizin nefes almaya ihtiyacı var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üzerinden gidildiği zaman, insanları üzen taraf olmayız. Bugünden öyle böyle olur deme imkanımız yok. Ama içtenlikle söylüyorum. Bu umudunun gerçekleşmesinden mutlu olan her siyasi partiye oy vermiş seçmenden bahsediyorum. Bu seçmenin umudunu da, tekrar mutsuz olmasına sebep olmayız” diye konuştu.