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Akşener: Tencere her hükümeti sallar

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.02.2019 16:29 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son dönemde yaklaşık 1 milyon gencin işsizler ordusuna katıldığını söyleyerek, "Tencere her hükümeti sallar" dedi.

Erol OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son dönemde yaklaşık 1 milyon gencin işsizler ordusuna katıldığını söyleyerek, "Tencere her hükümeti sallar" dedi. Mersin'in Silifke ilçesine gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti Mersin Belediye Başkan adayı Burhanettin Kocamaz, İYİ Parti Silifke Belediye Başkan adayı Özer Özel tarafından davul-zurna eşliğinde 'Türkiye’nin lideri Meral Akşener' sloganı ile karşılandı. Akşener, İlçe Başkanı Niyazi Gürkan’ın odasında partililerle bir süre sohbet etti. Bir partili kadın tarafından Akşener’e file ve Silifke’ye özgü bir başörtüsü hediye edildi. İlçe binası balkonundan vatandaşlara seslenen Akşener, Türkiye’nin zor günlerden geçtiğini belirterek, "Bugün bereketle geldik, inşallah bundan sonraki gelişimde güneş ile geleceğim buraya. Gençler işsiz. Son dönemde 1 milyon genç işsizler kervanına katıldı ve bunun neticesinde, işsiz sayısı 4 milyona çıktı. Analar sabah çocuklarının cebine koyacağı harçlığı düşünüyor. Rahmetli Demirel’in bir sözü var, 'Tencere her hükümeti sallar' diye. Dolayısıyla bu yerel seçim iktidar değişikliğine sebep olacak bir seçim değildir. Hiç kimsenin sandalyesi tehdit altında değil. Sizin yapacağınız kulak çekmek ve farkına vardırmaktır. Siz, size hizmet edecek olan başkanı seçeceksiniz" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz için vatandaşlar, 'Başkan Kocamaz seni kimse yıkamaz' sloganı atması üzerine Akşener, "Anlaşılan Başkan Kocamaz’ı kimse yıkamayacak. 1 Nisan’da yeniden Mersin’i Kocamaz yönetecek" diye konuştu.

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