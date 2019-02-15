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Akşener: Tencere her hükümeti sallar (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.02.2019 15:52 | Son Güncelleme

MUHALEFET MİLLETİN AVUKATIDIR İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin'de partisinin Erdemli İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Akşener: Tencere her hükümeti sallar (2)

MUHALEFET MİLLETİN AVUKATIDIR
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin'de partisinin Erdemli İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada kalabalığa seslenen Akşener, ilçedeki esnaf ve çiftçilerin zor durumda olduğunu öne sürerek, "Çiftçimizin girdi maliyetleri yüksek. Çiftçimizin mazotu, gübresi, ilacı pahalı. Artık çiftçimizin sorunlarına çözüm üretilmesi gerekiyor. Muhalefet milletin avukatıdır. Sizlerin derdini dinleyip, sizlerle berber oluyoruz. Bazı kesimler, 31 Mart yerel seçimlerini beka ile eşleştiriyor. Yerel seçimlerde halkımız kendisine en iyi hizmeti vereceğine inandığı adaya oyunu verecek. Seçilen belediye başkanı veya mahalle muhtarının, ülkenin bekası ile ne ilgisi olabilir? Tecrübeli bir politikacı olarak söylemem o ki, sizlerin sorunlarını çözebilecek, derdinizi dinleyen, kapısından içeri girebileceğiniz, yanındakini kayırmayan bir belediye başkanı seçeceksiniz" diye konuştu.
Akşener konuşmasının ardından vatandaşlarla sohbet etti.

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)

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Akşener: Tencere her hükümeti sallar (2)

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