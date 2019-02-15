HABER

Akşener: Tencere her hükümeti sallar (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.02.2019 19:40 | Son Güncelleme

AKŞENER, TARSUSLULARA 'CESUR İNSANLAR' DİYE SESLENDİ İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayanların, Türk siyasetine bambaşka bir iktidar ümidi kazandıran cesur insanlar olduğunu söyledi.

Akşener: Tencere her hükümeti sallar (3)

AKŞENER, TARSUSLULARA 'CESUR İNSANLAR' DİYE SESLENDİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayanların, Türk siyasetine bambaşka bir iktidar ümidi kazandıran cesur insanlar olduğunu söyledi.
Akşener, Mersin'deki seçim çalışmaları kapsamında Tarsuslulara seslendi. Akşener, "Bambaşka bir iktidar ümidini, kendi ayakları üzerinde durarak yürüyüşü, korkutulmaktan korkmamayı, başkalarının dümen suyundan gitmemeyi, Türk siyasetine yeniden kazandıran cesur insanlarsınız. Tehditler karşısında dimdik durup o 5 milyon insanın, 24 Haziran şartlarında her birinizi iftiralarla suçladıkları bir anda, o 5 milyon kişinin neleri göze alarak İYİ Parti'ye oy vermesini düşünüyor ve yeniden 'Bismillah' deyip ayağa kalkıyorum" dedi.
Kocamaz'ın başkan seçileceğine olan inancını dile getiren Akşener, "Burhanettin Kocamaz, bir kol boyu mesafede durdu bize. 'Mensup bulunduğum partinin bayrağını, sözünü yere düşürmem' dedi. Buna karşı ne oldu? Dosta, düşmana karşı Kocamaz'a Tarsuslunun kabul etmeyeceği, Mersinlinin yemeyeceği bir tavır kondu. Bu tavır, bu yanlışlık hali hepinizedir. Sizin evladınıza yapılan size yapılmış demektir. Gereğini yapacaksınız. Tarsusluya tekme atmaya çalışan insanların bir daha kafalarına kazıyacaksınız ki Tarsusluya hakaret edilemez, tekmelenemez. Tarsuslu evladına hakareti kaldıramaz, gereğini yapar" diye konuştu.
Konuşmasının ardından esnafı ziyaret eden Akşener, ardından kentte ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

Akşener: Tencere her hükümeti sallar (3)Akşener: Tencere her hükümeti sallar (3)Akşener: Tencere her hükümeti sallar (3)

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
MHP'li Aksu: Cumhur İttifakı Türkiye'yi istikbale taşıma teminatıdırMHP'li Aksu: Cumhur İttifakı Türkiye'yi istikbale taşıma teminatıdır
Özhaseki: Surda gedik açmasınlar istiyoruz (3)Özhaseki: Surda gedik açmasınlar istiyoruz (3)

En Çok Okunan Haberler

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

'Yarışmalardan 2 milyon TL ve bir ev kazandım'

'Yarışmalardan 2 milyon TL ve bir ev kazandım'

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Diğer Haberler
Murat Hazinedar CHP'den istifa etti! Çok sert ifadeler

Murat Hazinedar CHP'den istifa etti! Çok sert ifadeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

İYİ Parti karıştı! İdris Naim Şahin'in adaylığı geri çekildi mi? Resmi açıklama geldi

İYİ Parti karıştı! Adaylığı geri çekildi mi? Resmi açıklama geldi

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Polisin kolunu ısıran HDP'li vekil Saliha Aydeniz hakkında soruşturma!

Polisin kolunu ısıran vekil hakkında flaş karar!

Devlet Bahçeli'den HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye sert yanıt

Bahçeli'den HDP'li isme sert tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.