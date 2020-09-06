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Akşener terk edilen genci böyle uyardı: Bacağını kırarım

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2020 20:16 | Son Güncelleme

İstanbul Pendik’te bir genç, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile kendisini terk eden sevgilisine göndermek üzere bir video çekmek istedi. Gencin isteğini kabul eden Akşener, "Ama yalnız bana bak, kızı zorlamak yok. Bak bacağını kırarım. İlan-ı aşk edebilirsin, yalvarabilirsin, serbest ama sertlik yok" dedi.

Akşener terk edilen genci böyle uyardı: Bacağını kırarım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği İstanbul’un Pendik ilçesi ziyaretinden gülümseten bir diyalog ortaya çıktı.

Sözcü'de yer alan habere göre Akşener’in yanına gelen bir genç, ‘Aleyna' ismindeki sevgilisinin kendisini terk ettiğini söyleyerek kız arkadaşına göndermek üzere bir video çekmek istedi. Akşener gencin isteğini kabul etti.

Genç, Akşener'e seslenerek “8 ay peşimde koştu, sonra terk etti. Meral hanım şöyle bir video çekersek ‘seviyor' falan derseniz belki…” ifadelerini kullandı.

“İLAN-I AŞK SERBEST AMA SERTLİK YOK”

Gencin isteğini geri çevirmeyen Akşener, “Ama yalnız bana bak, kızı zorlamak yok, bak bacağını kırarım. İlan-ı aşk edebilirsin, yalvarabilirsin, serbest ama sertlik yok” şeklinde konuştu.

KIZ ARKADAŞI İÇİN VİDEO ÇEKTİ

Genç, cep telefonuyla video çekerken, Akşener, “Aleyna, kızım bu çocuk senin için yanıyor. Ağladı bana. ‘Beni terk etti' diyor. Kızım acı şuna eğer seviyorsan” ifadelerine yer verdi.

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