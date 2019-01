Akşener: Trump'ın açıklaması büyük hadsizliktir, terbiyesizliktir

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD Başkanı Donald Trump'un, "Kürtlere saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz" açıklamasına tepki gösterdi. Akşener, "Trump'ın Türkiye'nin operasyon ihtimaline karşı sosyal medyadan yaptığı açıklama büyük hadsizliktir, terbiyesizliktir, talihsizliktir. Sayın Trump, Türk devleti Kürtlerle değil, teröristlerle mücadele ediyor" dedi.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasında işsizlik rakamlarına dikkat çeken Akşener, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi. Akşener, "Milletin gündemi aş, iş, ekmek. Tablo ortada. Enflasyon 16 yıl aradan sonra yüzde 20'nin üzerinde. Resmi makamlara göre 4 milyon işsiz var. İş bulmaktan ümidini kestiği için başvuru yapmayanları da eklediğinizde, rakam 6 milyona ulaşıyor. Milleti kandırmak için eski rakamları sunuyorlar. Millete masal anlatmaktan vazgeçin. Her şey bu kadar güllük gülistanlıksa, neden her hafta sürekli yeni ekonomik paketler açıklıyorsunuz. İşler iyiye gitmiyor. Bu paketlerin hiçbiri de çözüm olmuyor. Ekonominin dümenindekiler bu işi bilmiyor. Ülkede tarımın hali ortadayken, Ziraat Bankası'nın borazan müteahhitlerin, yandaş medyanın, spor kulüplerinin desteklenmesi için kullanılması yazıktır, ayıptır, günahtır" dedi.

'TÜRKİYE TERÖRİSTLERE HADDİNİ BİLDİRMEK İÇİN GİRER'

ABD Başkanı Donald Trump'un, "Kürtler'e saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz" açıklamasına da tepki gösteren Meral Akşener, şöyle konuştu:

"Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvalarına karşı bir kara harekatı yapılması gerektiğini aylar önce dile getirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı da 'başlıyoruz' diye açıklama yaptı. Amerika ve Rusya'nın oyalama taktiklerine itibar edilmemelidir. Sayın cumhurbaşkanının biz, hepimiz düşmanıyız, Trump dostu. 'Dostum' dediği Trump'ın Türkiye'nin operasyon ihtimaline karşı sosyal medyadan yaptığı açıklama da büyük hadsizliktir, büyük terbiyesizliktir, büyük talihsizliktir. Sayın Trump; Türk devleti Kürtlerle değil, teröristlerle mücadele ediyor. Yıllarca Ortadoğu'daki kaoslarda yollara düşen mazlumlara hep Türkiye kucak açmıştır. Türk devleti saldırmaz, katletmez. Türkiye bölgeye girerse, teröristlere haddini bildirmek için girer. Trump'a karşı Türkiye'den açıklamalar peş peşe geliyor. Aynı günün akşamına sayın Cumhurbaşkanı Trump'la telefonda görüşüyor. Yapılan açıklama net, 'Trump ve Erdoğan görüş alışverişinde bulundu.' 55 yıl önce Amerika Başkanı'na had bildiren bir devlet geleneği varken, şimdi tehdit edenin istediği noktaya gelen bir devlet var. İnönü'nün had bildiren duruşuna bakın, Süleyman Demirel'in, Bülent Ecevit'in, Başbuğ Alparslan Türkeş'in, Türk devletinin onuru için dik duruşun örnekleriyle doludur. Yakışmıyor Sayın Erdoğan. Bu konu bir seçim malzemesi yapılmayacak kadar hayatidir."

'UMUT EDİYORUM Kİ MECLİS BAŞKANLIĞI'NDAN İSTİFA EDERSİNİZ'

Meral Akşener, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olması sonrası Meclis Başkanlığı'ndan istifa edip etmeyeceğine yönelik tartışmalar ile ilgili olarak ise, "Anayasa diyor ki; 'Meclis Başkanı siyasi faaliyetlere katılamaz.' Meclis Başkanı da 'seçim, siyasi faaliyet değildir' diyor. Buna verilecek cevap çok; ama bizim edebimiz müsaade etmiyor. Anayasayı açıkça ihlal etmesini görmezden gelemeyiz. Güçlünün haklı sayıldığı yerde, adalet olmaz. Sayın Yıldırım çok önemli görevler yaptınız. Umuyorum listeler seçim kuruluna teslim edildiğinde, sizin itibarınız açısından umut ediyorum ki Meclis Başkanlığı'ndan istifa edersiniz. 3 günlük dünyada yaptığınız önemli görevleri unutturacak küçük menfaatçilik ile anılmaya değmez" diye konuştu.

7 BELEDİYE BAŞKAN ADAYINI AÇIKLADI

Akşener, grup toplantısının sonunda partisinin bazı illerin belediye başkan adaylarını açıkladı. Akşener'in açıkladığı isimler şu şekilde:

"Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı- Cihan Kolip, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı- Dr. Serdar Kaman, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı- Oğuz Şimşek, Kastamonu Belediye Başkan Adayı- Levent Dikmen, Ağrı Belediye Başkan Adayı- Taner Söylemez, Rize Belediye Başkan Adayı- Yakup Özcan, Güneysu Belediye Başkan Adayı- Sefer Özer."