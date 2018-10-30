Akşener: Türk askerinin üşümesini bile kabul etmiyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tunceli'de 2 askerin donarak şehit olması ile ilgili, "YPG- PKK'lı teröristler Suudi dolarlarıyla ısınıp Amerikan silahıyla donatılırken Türk askerinin üşümesini bile kabul etmiyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Meral Akşener, Tunceli'de 2 askerin donarak şehit olması ile ilgili olarak, şöyle konuşu: "21. yüzyılda askerlerimizin donarak şehit olması bilin ki yüreğimizi dağlıyor. YPG- PKK'lı teröristler Suudi dolarlarıyla ısınıp Amerikan silahıyla donatılırken Türk askerinin üşümesini bile kabul etmiyorum. 200 araçlı konvoylarınız 500 milyon dolarlık dev uçaklarınız varken Mehmedimi donduran soğuktan koruyamıyorsanız, 'kalsın benim davam divana kalsın' diyerek susuyorum. Ordumuz mücadelesi ve şehitlerimize saygı gereği bu konuyu şimdilik kaydıyla kapatıyorum"

'BİZİM KİTABIMIZDA, HARAMLA GURUR DUYMAK YOKTUR'

Akşener, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonunun İstanbul'da yapılmasına tepki göstererek şunları söyledi:

"Ülkenin cumhurbaşkanı da biliyorsunuz dün şantiyedeydi. Rantiyecilerin ekibi şantiyede, milletin evlatları da birinci mecliste. Türkiye'nin geldiği nokta bu. Türkiye'ye daha fazla turist getirmek için, Türkiye'yi kıtalararası bir uçuş noktası yapmak için, bu projeleri, hakkıyla, layıkıyla yapıldığı taktirde, destekliyoruz. Ama her aşa haram katma hastalığını, üçüncü havalimanında da açıkça görüyoruz. Haram katılmış aş, bizim boğazımızdan geçmez, geçemez. Yıllık 1 milyar avro ödemeleri gerekiyordu. Onu da yapmadılar. Hatta, 3 yıllık ödemeyi de, 25 yıl sonraya ertelediler. Sonra da, 'Cumhuriyetin gurur tablosu' diyorlar. Kimse kusura bakmasın. Bizim kitabımızda, haramla gurur duymak yoktur. İktidara geldiğimizde milletin boğazından, rantiyeciye aktardığınız her bir kuruşu, o paranın sahibi Türk milletine geri vereceğiz"