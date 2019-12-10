Akşener, Türkiye-AB KİK Türkiye üyeleri ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) Türkiye kanadı üyeleriyle bir araya geldi.

Parti genel merkezinde Akşener'in makamında gerçekleşen ve 40 dakika süren görüşmede, basının sadece görüntü almasına izin verildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün'ün de katıldığı görüşmede, ekonomik gelişmeler ve iş dünyasının sorunları ele alındı.

