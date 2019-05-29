HABER

Akşener: Türkiye'nin birliğe beraberliğe ihtiyacı var

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.05.2019 22:53 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Keskin'in, Türkiye'nin birliğe beraberliğe ihtiyacı var.

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Keskin'in, Türkiye'nin birliğe beraberliğe ihtiyacı var. Unutmayın; seçim bittikten sonra aynı eczaneden alışveriş yapacaksınız, komşunuzun aracıyla hastaneye gideceksiniz. Sakın ola ki birbirinize küsmeyin" dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, beraberinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekici ile birlikte, Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Kırıkkale'nin Keskin ilçesine geldi. İlçede ilk olarak Hasandede Türbesi'ni ziyaret eden Akşener, daha sonra esnafla bir araya geldi. Akşener, partisinin belediye başkan adayı Necati Alsancak'a destek istedi. Akşener, daha sonra ilçe meydanında Keskinlilere seslendi.

'NECATİ BAŞKANA OY İSTEMEYE GELDİK'

Meral Akşener, ilçede yarışan tüm belediye başkan adaylarına başarılar dileyerek, şöyle konuştu:

"Keskin'e kim iyi hizmet edecek ise Allah onun yardımcısı olsun. Ama elbette bugün Necati Başkana oy istemeye geldik. Biz çok zor bir süreçten bugünlere geldik. Bugün iki belediye başkanımız ile Keskin'e geldik. Dolayısıyla elbette iktidar gücü, iktidarı yöneten devlet gücü, para gücü bu seçimlerin ana faktörü oldu. Ama bir de inanç var, iman var, hizmet etme aşkı var. Bu seçimler Keskin'e, Ankara'ya, Kırşehir'e, İstanbul'a hizmet edecek kişiyi seçip, 5 yıl boyunca o kişinin yaptığı hizmetleri gözleyip, 5 yıl sonra 'ya devam ya da tamam' deme hakkının vatandaşımıza verildiği bir seçimdi. Değerli Keskinliler; seçim için kimseyle küsmeyin. Keskin'in, Türkiye'nin birliğe beraberliğe ihtiyacı var. Unutmayın; seçim bittikten sonra aynı eczaneden alışveriş yapacaksınız, komşunuzun aracıyla hastaneye gideceksiniz. Sakın ola ki birbirinize küsmeyin."

Mansur Yavaş da Keskin Belediye Başkan Adayı Necati Alsancak'a destek istedi.

Büyük depremin habercisi! Kıyıya vurduBüyük depremin habercisi! Kıyıya vurdu
Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Tarih verdiErdoğan'dan önemli açıklamalar! Tarih verdi
Kılıçdaroğlu: İsteriz ki bu ülkede hepimiz huzur içinde yaşayalımKılıçdaroğlu: İsteriz ki bu ülkede hepimiz huzur içinde yaşayalım

En Çok Okunan Haberler

Pençe Harekatı'ndan acı haber: 2 asker şehit

Pençe Harekatı'ndan acı haber: 2 asker şehit

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

'Patates gibisin' diyen takipçisine mayolu yanıt

'Patates gibisin' diyen takipçisine mayolu yanıt

Yeni parti sinyalini Meclis'ten verdi! 'Türkiye'yi kucaklayacak'

Yeni parti sinyalini Meclis'ten verdi! 'Türkiye'yi kucaklayacak'

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim için karar verildi!

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim için karar verildi!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Tarih verdi

Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü

Erdoğan'dan Trump ile kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’un fetih yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’un fetih yıl dönümünü kutladı

Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'dan yeni parti sinyali

Yeni parti sinyalini Meclis'ten verdi! 'Türkiye'yi kucaklayacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile bir araya geldi

Operasyon günü Irak'tan ziyaret!

Binali Yıldırım, BBP İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

'BBP camiasının gönlünü kırmışsam, üzmüşsem...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.