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AKŞENER VALİDEBAĞ ÖĞRETMENEVİ'Nİ ZİYARET ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 19:05 | Son Güncelleme

Haber - Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR / İstanbul DHA İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Kasım Öğretmenler Gününde Validebağ Öğretmenevi'nde ortaokul öğretmenini  ziyaret etti.

Haber - Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR / İstanbul DHA
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Kasım Öğretmenler Gününde Validebağ Öğretmenevi'nde ortaokul öğretmenini ziyaret etti.
İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener, ortaokuldaki öğretmeni Zerrin Köksal'ı Validebağ Öğretmenevi'nde bulunan huzurevinde ziyaret etti. Öğretmeninin elini öpüp sarılan Akşener duygu dolu anlar yaşadı. Akşener daha sonra huzurevinde kalan diğer öğretmenlerle selamlaşarak öğretmenler gününü kutladı. Akşener öğretmenlere hediye ve çiçek verdi. Daha sonra ortaokul öğretmeninin yanına oturarak bir süre sohbet etti.
Ortaokul öğretmeni Zerrin Köksal, "Benim öğrencilerim arasında Kocaeli'nde ortaokulda en çalışkan, en çok sevdiğim, en asil ailesi de çok asil, unutamadığım Meral vardı. Bu İYİ Parti tam ismiyle hakikaten yerine oturmuş. İsmine o kadar yakıştırdığım İYİ Parti ancak bu kadar iyi bir insana yakışırdı. Geldiğiniz için dua edeceğim. Hiç değişmemişsiniz" diye konuştu.
Öğretmenlerle bir süre sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiren Meral Akşener daha sonra öğretmenler evinde buluna huzurevinden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Meral Akşener'in gelişi
-Ortaokul öğretmeninin elini öpüp sarılması(beyaz saçlı)
-Diğer öğretmenler selamlaşması
-Sohbet etmesi
-Öğretmenin konuşması
-Genel ve detay görüntüler

24.11.2018 - 18.21 Haber Kodu : 181124169

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