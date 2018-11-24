HABER

Akşener Validebağ Öğretmenevi'ni ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.11.2018 19:10 | Son Güncelleme

 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Kasım Öğretmenler Gününde Validebağ Öğretmenevi'nde ortaokul öğretmenini  ziyaret etti.

Akşener Validebağ Öğretmenevi'ni ziyaret etti

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR / İstanbul, (DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Kasım Öğretmenler Gününde Validebağ Öğretmenevi'nde ortaokul öğretmenini ziyaret etti.
İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener, ortaokuldaki öğretmeni Zerrin Köksal'ı Validebağ Öğretmenevi'nde bulunan huzurevinde ziyaret etti. Öğretmeninin elini öpüp sarılan Akşener duygu dolu anlar yaşadı. Akşener daha sonra huzurevinde kalan diğer öğretmenlerle selamlaşarak öğretmenler gününü kutladı. Akşener öğretmenlere hediye ve çiçek verdi. Daha sonra ortaokul öğretmeninin yanına oturarak bir süre sohbet etti.
Ortaokul öğretmeni Zerrin Köksal, "Benim öğrencilerim arasında Kocaeli'nde ortaokulda en çalışkan, en çok sevdiğim, en asil ailesi de çok asil, unutamadığım Meral vardı. Bu İYİ Parti tam ismiyle hakikaten yerine oturmuş. İsmine o kadar yakıştırdığım İYİ Parti ancak bu kadar iyi bir insana yakışırdı. Geldiğiniz için dua edeceğim. Hiç değişmemişsiniz" diye konuştu.
Öğretmenlerle bir süre sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiren Meral Akşener daha sonra öğretmenler evinde buluna huzurevinden ayrıldı.

Akşener Validebağ Öğretmenevi'ni ziyaret ettiAkşener Validebağ Öğretmenevi'ni ziyaret ettiAkşener Validebağ Öğretmenevi'ni ziyaret ettiAkşener Validebağ Öğretmenevi'ni ziyaret etti

Karatay uyardı: Sadece tek bir meyve yeseniz bile...Karatay uyardı: Sadece tek bir meyve yeseniz bile...
Gökçek'ten Bahçeli'ye teşekkürGökçek'ten Bahçeli'ye teşekkür
Ak Parti'nin Rize adayı Rahmi Metin olduAk Parti'nin Rize adayı Rahmi Metin oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

DNA testi yaptırdı, çocuğu ortağından çıktı! 'Etek giy dolaş' sözünü duyunca...

DNA testi yaptırdı, çocuğu ortağından çıktı! 'Etek giy dolaş' sözünü duyunca...

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

'Deliler Fatih' filmine Almanya'da +18 sansürü

'Deliler Fatih' filmine Almanya'da +18 sansürü

Hadise'den derin dekolteli paylaşım!

Hadise'den derin dekolteli paylaşım!

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 40 ilin belediye başkan adayları (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 40 ilin belediye başkan adayları (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti adaylarında dikkat çeken ayrıntı

AK Parti adaylarında dikkat çeken ayrıntı

AK Parti: Cumhurbaşkanı 3 Büyükşehir'in adayını Meclis'te açıklamak istedi

AK Parti: Cumhurbaşkanı 3 Büyükşehir'in adayını Meclis'te açıklamak istedi

Bahçeli açıkladı: MHP, yerel seçimde İstanbul, İzmir ve Ankara'da aday çıkarmayacak

Bahçeli açıkladı: MHP, yerel seçimde İstanbul, İzmir ve Ankara'da aday çıkarmayacak

AK Parti sürpriz gelişme! İstanbul, Ankara ve İzmir adayları için flaş karar!

AK Parti sürpriz gelişme! İstanbul, Ankara ve İzmir adayları için flaş karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kafe' eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kafe' eleştirisi

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.