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Akşener ve Bahçeli'nin mitingleri çakıştı! Trabzon'da 'seçim' hareketliliği: O caddeler trafiğe kapatılacak

10.05.2023 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçime 4 gün kaldı, liderlerin mitingleri devam ediyor. Trabzon bugün Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'ndan birer partiyi ağırlayacak. Mitingler nedeniyle bazı caddeler trafiğe kapatılacak.

Akşener ve Bahçeli'nin mitingleri çakıştı! Trabzon'da 'seçim' hareketliliği: O caddeler trafiğe kapatılacak

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve İYİ Parti'nin bugün kentte düzenleyeceği mitingler nedeniyle bazı caddelerin trafiğe kapatılacağını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Gülbahar Hatun Mahallesi Atapark Alanı'nda yapılacak MHP mitingiyle ilgili trafik yönünden alınan emniyet tedbirleri kapsamında, 08.30-16.30 saatleri arasında, Trabzonspor Bulvarı'nda İnönü Caddesi Kavşağı Hatuncuk Cami önünden yeni valilik binası arası ve bağlantı yolları ile Mumcular Sokak Varlıbaş Alışveriş Merkezi yanı güzergahının trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Kent Meydanı'nda yapılacak İYİ Parti mitingiyle ilgili ise 14.00-18.30 saatleri arasında Şehit İbrahim Karaoğlan Caddesi (Liman Kavşağı'ndan Taşbaşı Meydan arası) ve bağlantı yolları, Baro Kavşağı meydan girişi ile İmperial Hastanesi'nden Gazipaşa Caddesi'ne bağlantı yolu ve meydan bölgesi bağlantı yollarının araç trafiğine kapatılacağı kaydedildi.

(AA)

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seçim Trabzon miting

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