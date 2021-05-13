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Akşener ve CHP'li Öztrak'tan "Ben aşılandım" videosuna tepki

13.05.2021 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'yi dünyaya tanıtmak için kurduğu 'GoTurkey' adlı hesabından bir video paylaşıldı. Videoda, turizm sektöründe çalışanların yüzlerinde "Ben aşılandım" yazılı maskeler olduğu görüldü. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak videoya sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Akşener ve CHP'li Öztrak'tan "Ben aşılandım" videosuna tepki

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, "Go Türkiye" isimli seyahat rehberi platformunun yabancı turistler için hazırladığı tanıtım sosyal medyadan yayınladıktan iki saat sonra silindi.

"Go Türkiye" hesabından paylaşılan videoda turizm sektöründe çalışanların yüzlerinde “Keyfini çıkarın; aşılandım” yazılı maskeler olduğu görüldü. Paylaşımda ise, “Temizlenmiş tatil köyleri ve aşılanmış personel! Biz buna turizm için çifte güvenlik diyoruz” ifadeleri yer aldı.

Videoya İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP'li Faik Öztrak'tan tepki geldi.

AKŞENER: YAZIKLAR OLSUN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Pandemide sadece çile ve zorluk çektirdiğiniz bu aziz millete, şimdi de utanmadan bunu yaptınız. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

ÖZTRAK: BU NASIL REZİLLİKTİR

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "“Turistin göreceği herkesi aşılayacağız” diyerek milletle alay etmeniz yetmedi; şimdi “aşılandım” maskeleriyle milleti etiketlemeye mi sıra geldi. Bu nasıl bir rezilliktir?" ifadelerini kullandı.


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