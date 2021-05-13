Akşener ve CHP'li Öztrak'tan "Ben aşılandım" videosuna tepki

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, "Go Türkiye" isimli seyahat rehberi platformunun yabancı turistler için hazırladığı tanıtım sosyal medyadan yayınladıktan iki saat sonra silindi.

"Go Türkiye" hesabından paylaşılan videoda turizm sektöründe çalışanların yüzlerinde “Keyfini çıkarın; aşılandım” yazılı maskeler olduğu görüldü. Paylaşımda ise, “Temizlenmiş tatil köyleri ve aşılanmış personel! Biz buna turizm için çifte güvenlik diyoruz” ifadeleri yer aldı.

Videoya İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP'li Faik Öztrak'tan tepki geldi.

AKŞENER: YAZIKLAR OLSUN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Pandemide sadece çile ve zorluk çektirdiğiniz bu aziz millete, şimdi de utanmadan bunu yaptınız. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

Pandemide sadece çile ve zorluk çektirdiğiniz bu aziz millete, şimdi de utanmadan bunu yaptınız.



Yazıklar olsun. pic.twitter.com/82kKkoTz3G — Meral Akşener (@meral_aksener) May 13, 2021

ÖZTRAK: BU NASIL REZİLLİKTİR

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "“Turistin göreceği herkesi aşılayacağız” diyerek milletle alay etmeniz yetmedi; şimdi “aşılandım” maskeleriyle milleti etiketlemeye mi sıra geldi. Bu nasıl bir rezilliktir?" ifadelerini kullandı.

“Turistin göreceği herkesi aşılayacağız” diyerek milletle alay etmeniz yetmedi; şimdi “aşılandım” maskeleriyle milleti etiketlemeye mi sıra geldi.

Bu nasıl bir rezilliktir?

https://t.co/CozGVhBiY4 — Faik Öztrak (@faikoztrak) May 13, 2021



