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Akşener ve İmamoğlu'nun konvoyunda tartışma: Yanlış yapıyorsunuz

11.05.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti lideri Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Kadıköy Kurbağalıdere'de incelemede bulundu. İkili daha sonra araçlarıyla yürüyüş yoluna girdi. Konvoyun bir kısmı geçtikten sonra polis yolu kapatınca bazı araçlar dışarıda kaldı. Araçları dışarıda kalan İYİ Partili Nuhoğlu ile İl Başkanı Kavuncu duruma itiraz edince tartışma çıktı. Olay üzerine Nuhoğlu, "Yanlış yapıyorsunuz, kim talimat verdiyse onunla görüşeceğiz de" dedi.

Akşener ve İmamoğlu'nun konvoyunda tartışma: Yanlış yapıyorsunuz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kadıköy'de Kurbağalıdere'de incelemelerde bulundu. Meral Akşener'e, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti.

KONVOYDA TARTIŞMA

Akşener ve İmamoğlu, Kadıköy Kurbağalıdere'de incelemelerde bulunduktan sonra araçlarına binerek Kurbağalıdere'nin yanında bulunan yürüyüş yoluna geçti. Bu sırada trafik polisi ve zabıta ekipleri konvoyun bir kısmının geçmesinin ardında yolu kapattı. İYİ Parti Milletvekili İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun araçları ise dışarıda kaldı. Nuhoğlu'nun korumaları araçtan inerek, duruma itiraz etti. Bir süre devam eden tartışmanın ardından polis ve zabıta dubaları açarak Hayrettin Nuhoğlu'nun aracına yol verdi. Nuhoğlu aracın camını açarak "Yanlış yapıyorsunuz, kim talimat verdiyse onunla görüşeceğiz de" dedi.

RAMBO OKAN'DAN ŞİKAYET

Meral Akşener ve İmamoğlu'nun incelemeleri sırasında, Rambo Okan lakaplı Fenerbahçe taraftarı Okan Güler yanlarına gelerek, "Başkanım bizi şampiyon yapmamak için uğraşıyorlar" dedi. Ekrem İmamoğlu da Rambo Okan'a "Her şey bu akşam güzel olacak inşallah" diye yanıt verdi. Akşener ve İmamoğlu daha sonra incelemelere devam etti.

(DHA)

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