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'Adaylık' açıklaması sonrasında dikkat çeken görüşme! Akşener ve Kılıçdaroğlu bir araya geldi

29.09.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir araya geldi. Gündemin ana maddelerinden birini 2023 Haziran'ında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın göstereceği adayın kim olacağı oluşturdu. Akşener, katıldığı bir canlı yayın programında "Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı tarifi vardı. Ben ona katıldığımı ifade ettim. Benim söylediğim bir şey daha var, kazanacak bir aday olmalı" demişti.

'Adaylık' açıklaması sonrasında dikkat çeken görüşme! Akşener ve Kılıçdaroğlu bir araya geldi

Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merak edilirken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayın programında dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Yaptığı açıklamalar sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konuşulurken Akşener, "Kazanacak bir aday olmalı" çıkışını yapmıştı. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında Ankara'da bugün dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti.

Son dakika: İYİ Parti lideri Meral Akşener'den canlı yayında net sözler! 'Çok endişem var' diyerek adaylık sürecini değerlendirdi İYİ Parti lideri Meral Akşener'den canlı yayında net sözler! 'Çok endişem var' diyerek adaylık sürecini değerlendirdi

KILIÇDAROĞLU'NU KORAY AYDIN KARŞILADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir araya geldi. İYİ Parti Genel Merkezine gelen Kılıçdaroğlu'nu İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın karşıladı.

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Kılıçdaroğlu ile Akşener görüşmesinin ana gündem maddesini Millet İttifakı'nın çıkaracağı ortak aday oluşturuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener CHP İYİ Parti
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