'Adaylık' açıklaması sonrasında dikkat çeken görüşme! Akşener ve Kılıçdaroğlu bir araya geldi

Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merak edilirken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayın programında dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Yaptığı açıklamalar sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konuşulurken Akşener, "Kazanacak bir aday olmalı" çıkışını yapmıştı. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında Ankara'da bugün dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti.

KILIÇDAROĞLU'NU KORAY AYDIN KARŞILADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir araya geldi. İYİ Parti Genel Merkezine gelen Kılıçdaroğlu'nu İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın karşıladı.

Kılıçdaroğlu ile Akşener görüşmesinin ana gündem maddesini Millet İttifakı'nın çıkaracağı ortak aday oluşturuyor.



