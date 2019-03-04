Akşener ve Uysal Mersin’de

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin’de bir komplo ile karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "O kadar çok şey yaşadım ki ama ilk defa Hacı Başkan (Burhanettin Kocamaz) sana ve bana yapılan bu ihanete ve komploya üzüldüğüm kadar hiç üzülmedim. O kadar çok şey yaşanmıştır ki, ben insanların bu derece namert olabileceğini maalesef düşünmedim. Bu kadar namertlik yapılabileceğini hiç düşünmedim" dedi.

Akşener, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ile birlikte evrakı geç teslim edildiği için adaylığı YSK tarafından kabul edilmeyen Burhanettin Kocamaz’ın yerine DP’den Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilen Ayfer Yılmaz’ın aday tanıtım toplantısına katıldı.

Kongre ve Sergi Sarayı’nda, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın da katıldığı programda konuşan Akşener, Ayfer Yılmaz’a ’kız kardeşim’, Kocamaz’a ise ’Hacı Başkanım’ şeklinde hitap etti. "O kadar şey yaşadım ama ilk defa Hacı Başkana ve bana yapılan bu ihanete üzüldüğüm kadar üzülmedim"

25 yıllık siyasi hayatında, gerek DYP bünyesinde gerekse MHP bünyesinde pek çok acılı zamanlara, milletin haksızlığa uğradığı dönemlere şahitlik ettiğini söyleyen Akşener, "Özellikle 28 Şubat döneminde, o dönemin ’DYP’nin tabelaları dahi inecek’ denildiği dönemde, yine demokrasi yanında, demokrasi aşığı Mersin’den seçilen milletvekillerinin kaya gibi yerinde durduğunu gördük. Patır patır insanlar giderken, o günün postallarından korkanların karşılarında durduk. O kadar çok şey yaşadım ki ama ilk defa Hacı Başkan sana ve bana yapılan bu ihanet ve komploya üzüldüğüm kadar hiç üzülmedim. O kadar çok şey yaşanmıştır ki, ben insanların bu derece namert olabileceğini maalesef düşünmedim. Bu kadar namertlik yapılabileceğini hiç düşünmedim. Bu komployu yırtıp atmak hepimizin görevi. Bu komplo, sadece Burhanettin Kocamaz ve İYİ Parti’ye kurulmuş bir komplo olarak değerlendirilemez. Bu; demokrasiye, millet iradesine, milletin tercihlerine, Mersinlinin tercihine karşı kurulan, teamülen, namertçe, korkakça yapılan bir komplo ve ihanettir" diye konuştu.

"Ayfer Yılmaz, Mersin’de düşürülmeye çalışılan demokrasi bayrağını yerden kaldırıp burca dikmek için burada"

İYİ Parti Genel Başkanı olarak Ayfer Yılmaz’a milletvekilliği teklif ettiğini, ancak kendisinin kabul etmediğini hatırlatan Akşener, "O, 24 Haziran’da cumhurbaşkanlığı seçimini alabileceğimize inandı ve genel merkezde milletvekilliğini bir kenara koyarak benimle çalıştı. Ama bugün Burhanettin Başkanın kendisine bu görevi teklif etmesinden sonra, ben aradığımda, ’Burhanettin Başkanım ile konuştum. Bu bir vatan görevidir, bu bir Mersin’in kızı olmanın getirdiği sorumluluktur ve ben bu göreve varım, bunu bir fedakarlık olarak da görmüyorum’ dedi. Ayfer Yılmaz bugün burada bir fedakarlığın gereği olarak bulunmuyor. Ayfer Yılmaz, Mersin’in kara çadırının kızı olarak burada Burhanettin abisinin teklifini kabul ederek yan yana, el ele, omuz omuza çalışmak kaydı ile Mersin’de düşürülmeye çalışılan demokrasi bayrağını yerden kaldırıp burca dikmek için burada" ifadelerini kullandı.

Her ne kadar İYİ Parti’nin Genel Başkanı olarak Mersin’de olsa da DYP’nin İçişleri Bakanı, DYP’nin Genel Başkan Yardımcısı, MHP’nin milletvekili ve Meclis Başkanvekili şapkaları ile birlikte burada olduğunu kaydeden Akşener, "Dolayısıyla kurulan bu komplolara, dün yapılan her türlü zorluğa dimdik ayakta durabilmiş, siyasi geleneklerin içinden çıkıp gelen bir insan olarak, sizlerle aynı şeyleri düşünen, aynı hislere sahip, kiminizin büyüğü, kiminizin kız kardeşi, kiminizin evladı durumunda, kiminizin annesi durumunda olan bir kadın olarak, sizden istiyorum; Ayfer Yılmaz’ı seçmenizi, seçtirmenizi istiyorum" şeklinde konuştu.