Akşener ve Uysal'dan Mersin'de ortak aday tanıtımı

MERSİN (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "O kadar çok şey yaşadım ki ama ilk defa Burhanettin Kocamaz sana ve bana yapılan ihanet ve komploya üzüldüğüm kadar hiç üzülmedim. O kadar çok şey yaşanmıştı ki ben insanların bu derece namert olabileceğini maalesef düşünmedim. Bu kadar namertlik yapılabileceğin hiç düşünmedim. Bu komployu yırtıp atmak hepimizin görevidir." dedi.

Akşener, beraberindeki Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ile DP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayfer Yılmaz'ın Mersin Kongre Merkezinde düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı.

Burada konuşma yapan Akşener, Demokrat Parti'den Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ayfer Yılmaz'ın kendisi için bir kız kardeş olduğunu ve politikaya birlikte başladıklarını söyledi.

Kendisinin 25 yıllık siyasi hayatında pek çok acılı zamanlar yaşadığını belirten Akşener, şöyle konuştu:

"O kadar çok şey yaşadım ki ama ilk defa Burhanettin Kocamaz sana ve bana yapılan ihanet ve komploya üzüldüğüm kadar hiç üzülmedim. O kadar çok şey yaşanmıştı ki ben insanların bu derece namert olabileceğini maalesef düşünmedim. Bu kadar namertlik yapılabileceğin hiç düşünmedim. Bu komployu yırtıp atmak hepimizin görevidir. Bu komplo sadece Burhanettin Kocamaz ve İYİ Parti'ye kurulmuş bir komplo olarak değerlendirilemez. Bu demokrasiye, millet iradesine, milletin tercihlerine, Mersinlinin tercihine karşı kurulan namertçe ve korkakça yapılan bir komplo ve ihanettir."